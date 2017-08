Mange tar turen til skjærgårdsperlen Kragerø. De kryr av turister både langs de smale brosteinsbelagte gågatene, og ved havna. Det er neste ikke ledige båtplasser å finne ved kaia, for hit er det populært å ta veien til og fra sjøs.

Jo større jo bedre

Det er et spekter av forskjellige båter ved kaia. Men en ting har de felles. Motorene blir stadig større. Ifølge Redningsselskapets småbåtregister har andelen båter med motor på 50 hestekrefter eller mer økt fra 46 % til 56 % i løpet av de fem siste årene.

TA HENSYN: Politisjef i Kragerø, Øystein Skottmyr håper flere vil ta hensyn til fartsgrensen. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Båtene blir større, motorene blir større. For bare noen år tilbake var det vanlig med en eller kanskje to motorer. Nå har folk både to og tre med flere hundre hestekrefter, sier politisjef Øystein Skottmyr i Kragerø.

– Store båter i høy hastighet kan skape farlige situasjoner, sier Skottmyr.

Sammenlikner skjærgården med E18

Myndighetene har satt opp nye fartsgrenser for å regulere den store trafikken. Men det er ikke alle som følger fartsgrensene til punkt og prikke.

KONTROLLERER: Flere blir tatt med for høy fart i skjærgården. Foto: Petter Melsom / NRK

– Fart er en utfordring for oss når vi er ute på vannet, slår Skottmyr fast.

Det er spesielt i sund og på steder med mye folk grensene er satt ned. Grunnet tilstrømmingen til og fra kystbyen er det viktig med en moderat hastighet.

Skottmyr sammenlikner trafikken i skjærgården med trafikken på E18.

– Man må vise hensyn og det er ikke alt man ser på en GPS, så da må man følge med. Jo høyere hastighet desto mindre får man med seg.

Selv om folk senker farten grunnet kontroller, håper Skottmyr flere følger de satte grensene og tar det med ro når de er på båttur.

– Ta det med ro og respekter fartsgrensen, da kan alle nyte sommeren og kose seg.

Flere bryter grensene

Redningsskøyta har enda ikke vært ute på alvorlige ulykkesoppdrag i sommer. Men flere er tatt for brudd på fartsgrensene.

VÆR FORSIKTIG: Sjåfør av redningsskøyta i Kragerø, Ole Gundersen håper de slipper å rykke ut til større ulykker. Foto: Petter Melsom / NRK

– Skadepotensialet er mye større når man har stor fart, forteller Ole Gundersen fra Redningsskøyta.

Det kan fort skje ulykker når man øker farten på fartøyet. Gundersen mener mange ikke har bra nok erfaring og håper folk tar det rolig på sjøen.

– Mange har ikke erfaring nok til å kjøre en rask båt, så det er viktig å følge fartsgrensen.