I 2013 ble det avgitt rekordmange forhåndsstemmer. Hele 860 581 stemmer, 30,2 prosent av stemmene, ble avgitt før selve valgdagen.

I år har 12 582 velgere benyttet seg av muligheten til å tidligstemme mellom 1. juli og 9. august. Den ordinære forhåndsstemmingen åpnet torsdag forrige uke.

Travelt

Servicesenteret i Porsgrunn kommune har merket en veldig pågang den siste uken.

– Det er travelt. Valg er gøy og mer omfattende enn jeg hadde trodd på forhånd. Vi merket at flere stemte allerede fra tidligstemmingen som startet 1. juli. Mesteparten av arbeidsdagen vår nå er her ved valgurnene, sier avdelingsleder Gitte Helland.

Folk er opptatt, så de stemmer når de har tid, sier Hege Schjødt Øverås i Porsgrunn kommune. Foto: Anne Lognvik / NRK

Kommunikasjonsrådgiver Hege Schjødt Øverås i Porsgrunn kommune har også inntrykk av at folk stemmer mer før valgdagen i år.

​– Det er veldig tilgjengelig, du kan stemme akkurat når det passer deg. Folk er opptatt, så de stemmer når de har tid, sier hun.

De fleste som forhåndsstemmer sier at de skal reise bort på valgdagen. I tillegg er det mange som forteller at de rett og slett vil ha det unnagjort.

Studenter

En annen gruppe som ofte benytter seg av forhåndsstemming er landets studenter. De fleste som flytter hjemmefra for å studere er folkeregistrert i hjembyen og har derfor ikke anledning til å stemme på selve valgdagen.

Bjørn Rognved er folkeregistrert i Osterøy utenfor Bergen og må derfor forhåndsstemme for å få deltatt i årets stortingsvalg. Foto: Anne Lognvik / NRK

Bjørn Rognved kommer fra Osterøy utenfor Bergen. Han har tidligere vært aktiv i ungdomspolitikken og ser på det som en plikt å bruke stemmeretten.

– Ellers kan du ikke klage i etterkant, sier han.

Gitte Helland kan fortelle at det har vært mange studenter innom hos dem de siste dagene.

Flytter til Oslo

– Vi har et stort studentmiljø her i byen. De har akkurat hatt fadderdag som inkluderte omvisning i rådhuskvartalet, så de vet godt hvor det er lov å stemme og det benytter de seg av. Det er veldig, veldig bra, sier hun.

Kristine Wåhlberg fra Porsgrunn stemmer for andre gang. Første gang var i Kommune- og fylkestingsvalget for to år siden.

– Nå skal jeg endelig få stemme i et stortingsvalg, det er veldig gøy. Det gleder jeg meg veldig til, sier hun.

– Jeg må stemme tidlig fordi jeg skal flytte innover til Oslo. Og da er det greit å stemme der jeg er fra, sier Kristine Wåhlberg.

Ukentlig oppdatering

Oslo kommune har ukentlige oppdateringer på antall mottatte forhåndsstemmer. Statistikken inneholder så langt bare de tre første dagene, men gir en indikasjon på at det i hvert fall ikke har vært noen nedgang siden 2013.

De tre første dagene hadde totalt 10 614 velgere forhåndsstemt i hovedstaden. I 2013 kom det inn 21 936 forhåndsstemmer den første hele uken.