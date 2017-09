Kåss oppgitt over ny deponiplan

Fem dagar før stortingsvalet, same dag som Jonas Gahr Støre frå Arbeidarpartiet sa nei til giftdeponi i Brevik, la NOAH fram ein ny plan for deponiet. I ein e-post til Nikolai Astrup i Høgre skriv selskapet at det giftige avfallet skal behandlast på Langøya før det blir frakta til eit nytt kaianlegg selskapet vil bygge ved naturreservatet Frierflogene i Brevik. Ordførar Robin Kåss i Porsgrunn reagerer sterkt på at veljarane ikkje blei gjort kjent med planen før stortingsvalet.