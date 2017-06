Flåtten trekker nordover

Mens du får få år siden ikke fant overvintret flått lenger nord enn Brønnøysund er den nå å finne på høyde med Sandnessjøen.

– Flåttens vandring nordover stopper ved Dønna i Nordland, sier Bjørn-Erik Kristiansen.

Sammen med leder av Flått i nord-prosjektet, Dag Hvidsten, har Kristiansen trålet Helgelandskysten etter flått. De har funnet ut at flåtten ikke er i stand til å overleve nord for Dønna utenfor Sandnessjøen.

– Vi mener at vi har lokalisert det nordligste området for flåtten, sier Kristiansen.

De senere årene har det også vært flere tilfeller av flåttfunn i Rana, men disse vil dø når vinteren kommer. Flått forflytter seg blant annet med fugler, derfor kan man ifølge forskerne av og til finne den nord for flått-grensen.

TETT PÅ: Bjørn-Erik Kristiansen forsker på flått. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Bjørn-Erik Kristiansen demonstrerer i et skogholt hvordan de går frem for å finne flått. På en kjepp har han festet et hvitt frottehåndkle. Sakte sveiper han det over skogbunn og kratt.

Klima og rådyr påvirker hvor langt nord flåtten overlever.

FLÅTT-JAKT: Bjørn-Erik Kristiansen forsker på flått. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

– Det er nok temperaturforholdene, det er et klima som flåtten ikke liker. Den er også avhengig av at det er mye rådyr og rådyr er ikke mye utbredt i Nord-Norge, sier forskeren fra Porsgrunn.

Dyr og fugler påvirker hvor mye Borrelia det er i flåtten.

Dobbeltsidig tape gjør at flåtten holder seg i ro etter at den er fanget. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

– Forklaringen på dette er at flått smittes dersom de suger blod fra et dyr som er smittet, så smitterisikoen for flåtten vil variere avhengig av hvilke dyr som finnes i området til enhver tid og om disse er bærere av Borrelia, sier Vivian Kjelland.

Kjelland forsker på flått ved Universitetet i Agder. Undersøkelser viser at i gjennomsnitt er 25-30 % av flåtten smittet av Borrelia.

Les også: Får 70 mill. til flåttforskning