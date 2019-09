Finn frem badebuksa – til helgen kan det bli over 20 grader

Før den tid må vi gjennom noen dager med skikkelig høstgufs.

– Det er kjølig luft som preger hele landet de neste dagene. Østafjells ligger stort sett i le av fjellene, så her vil det bli stort sett oppholdsvær, men med nattefrost flere steder, sier Eldbjørg Moxnes, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

På Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Norge vil det bli en god del vind og nedbør de neste dagene. Meteorologene har sendt ut farevarsel som gjelder til litt utpå dagen i dag med tanke på at snøgrensen er ganske lav.

– På Vestlandet har vi satt snøgrensen på rundt 500 meter, mens snøgrensen nordpå starter på rundt 400 meter. Onsdag kommer det også ny, kald luft innover Nord-Norge, og da kan snøen komme ned i 200 meters høyde, sier Moxnes.

Sjekk hvordan været blir der du bor: Få oversikten her.

Nyt helgen som kommer. Da kan Sør-Norge få temperaturer over 20 grader flere steder. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Kan bli over 20 grader

Skal du kjøre over fjellet de neste dagene, enten du er i sør eller i nord så er rådet fra meteorologen krystallklart: Vinterdekkene må på bilen.

– Det er absolutt sesongen for vinterdekk nå. Selv om det blir mildere mot helgen igjen blir det fort minusgrader nattetid utover i neste uke. Skal du på langtur over fjellet, så må du skifte til vinterdekk, sier meteorologen.

Så kommer fredagen med helg, og kos, og ikke minst et fantastisk vær – om du befinner deg sørpå.

– Da kommer det varm luft fra Sør-Europa, og det ser ut som om hele Sør-Norge kan få temperaturer opp mot, og også over 20 grader i lavlandet. Vestlandet får nok en del nedbør fredag. I helgen går denne varmluften videre til Midt-Norge og også nordover, men der blir det mer mildt og grått. Så det er Sør-Norge som er værvinneren i helgen, sier Moxnes.

Liten «Indian summer»

Og det gjelder å nyte, for høsten er rett rundt hjørnet for de fleste av oss. Sør-Norge får altså en aldri så liten smak av «Indian summer» førstkommende helg.

– Vi diskuterte det her litt på instituttet, og det er kanskje litt på kanten å kalle det en «Indian summer». Vi skal gjerne ha hatt en kuldeperiode i forkant for å kunne si at det er det. Likevel har det jo vært temperatur ned mot null mange steder, så vi kan jo si at det er en liten «Indian summer», ler Moxnes.