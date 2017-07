Fikk hele nabolagets kloakk i kjelleren

– Det har vært litt av en jobb, sier hueseier Anette Moland.

Plasket ned

Det var forrige søndag at ulykken skjedde, forteller hun. Hun skulle bare hente en klesvask på vaskerommet.

– Da jeg kom ned i kjellerstua rant det vann mot meg da jeg åpnet døren.

Dermed sprang hun opp for å hente kjæresten, Eirik Broby Follhaug, og de gikk sammen ned igjen. Da fant de fort ut at det var mer vann enn hun først trodde.

Anette Moland er gravid og fikk beskjed om å holde seg unna kjelleren som var full av kloakk. Foto: Martin Torstveit / NRK

De satte i gang med å få tak i noen som kunne hjelpe dem. Etter masse om og men, forteller Moland, fikk de til slutt tak i riktige personer i kommunen.

– Og de minuttene var lange. For samtidig så hørte vi at det plasket ned, sier hun.

Toalettene rant over

Dette var lyden av at det kom vann opp fra sluket på vaskerommet. Og noen minutter etterpå hørte de at det rant over i toalettene i kjelleren.

Kommunen ringte til en spylebil, men det tok litt tid før den kom til unnsetning.

– Jeg spurte kommunen om det var noe vi kunne gjøre, og han sa at det eneste vi kunne gjøre var å løpe rundt til naboene og spørre om de kunne slutte å bruke vannet, sier Moland.

– Så vi løp rundt og ba folk om å ikke gå på do, dusje, bruke vaskemaskinen og så videre. Det er ikke så lett søndag klokken 10, men alle sa at de skulle prøve. Men det stoppet ikke i kjelleren vår for det. Det sto til slutt kloakk 30–40 centimeter opp på veggen.

Moland er selv gravid, og fikk beskjed om å holde seg langt unna bakteriene i kjelleren. Det unge paret fikk beskjed om at huset var ubeboelig, og måtte bo borte i en uke.

– Det er så frustrerende å se dette i sitt eget hus. Det kom noen tårer, for å si det sånn. Det er ingen god følelse, sier Moland.

Lover utbedring

Flere naboer kan fortelle NRK om lignende erfaringer i nabolaget på Åfoss i Skien.

Siden han visste at han skulle treffe NRK i dag, tok Finn Jensen, vann- og avløpssjef i Skien kommune, med seg arbeiderne og sjekket de kommunale rørene i nabolaget i går.

– Det er ikke gøy. Vi kan ikke annet enn beklage til dem som har opplevd å få kloakk inn i huset, sier han.

– Vi sjekket ledningsnettet med kamera i går, og det vi så var ikke bra. Så dette må vi gjøre noe med. Vi starter i løpet av høsten, lover Jensen.