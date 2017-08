Matfestivalen ble arrangert fredag og lørdag. Særlig lørdag var det godt besøk og fint vær.

– Vi har bare fått gode tilbakemeldinger, sier daglig leder i Mersmak, Kurt O. Karsten. Han har ikke tall for omsetning under festivalen, men 60 000 besøkende er på høyde med fjorårets festival.

Festivalsjefen sier det er litt usikkerhet knyttet til antall besøkende fordi det er gjort endringer på festivalområdet.

– Vi har åpnet opp festivalen for å få bedre plass. Blant annet har vi dyttet teltene litt mer ut i kanten, så det skal bli lettere å komme seg rundt.

Flere bord og stoler

Mersmak feiret 10årsjubileum i år. Karsten sier publikum på tidligere festivaler har etterlyst bedre plass. Det har vært mange mennesker og trangt. I år var det satt opp et nytt torg som ble godt mottatt.

– Vi har satt ut flere sittegrupper, bord, stoler og benker så folk kan sitte og spise.

Publikum ville også ha med seg konserten i Hamburgerskuret. Karsten sier det blir viktig å videreutvikle festivalen neste år.

– Jeg føler at vi nærmer oss det vi vil være. Vi liker at folk kan oppleve mer enn mat og drikke, og at vi kan dra festivalen ut i tid, sier Karsten.