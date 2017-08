Ferie med ni firbeinte

Å feriere sammen med hundene er en selvfølge for paret.

– Hundene er livet vårt. Det å kunne bruke ferien på noe de liker er bra, sier de to.

I hytta på Jomfruland er hundene ivrige etter å komme seg ut. Det er Tjorven, Frida, Siri, Teo, Tino, Rocko, Crispo, Casper og Timmy.

Matmor og matfar heter Kari Helene Arneberget og Hansjohan Engebretsen. De forteller at det er en flokk vinnere som er med på ferie.

Utstillingshunder

– Alle har gjort det bra på utstillinger. Både Tjorven og faren Timmy er blitt norsk utstillingschampion, sier Kari Helene.

Hundene er av rasen Cavalier king charles spaniel. For utenforstående kan hundene se like ut, men de to er ikke i tvil om hvem som er hvem.

– Vi ser dem jo hver dag, så det er ikke noe problem, sier Hansjohan.

Hver hund trenger fire-fem turer om dagen. Gang det med ni og det blir mye trim.

– Vanligvis tar jeg med tre eller fire hunder per tur. Det kan bli litt floker på bånda når alle vil gå hver sin vei, sier Kari Helene.

Med så mange firbeinte i hus kan det bli litt rabalder, men paret gjør sitt beste for å ta hensyn til naboene.

– Vi prøver å ta hensyn så godt vi kan. Det er ved måltidene og når vi går ut med dem at det blir litt bråk, sier Hansjohan.

Møttes gjennom hundene

Akkurat som paret i «101 dalmatinere» møttes Kari Helene og Hans Johan gjennom hundene. Valper er det også blitt, selv om paret «bare» har ni hunder. Det er uansett nok å holde styr på når alle skal ut på tur.

Kari Helene og Hansjohans kjærlighetshistorie startet med hundene.

– Det er nesten litt flaut, sier Kari Helene.

Første gang hun la merke til Hansjohan var det fordi hunden hans satt og gjorde fra seg og han ikke plukket opp.

– Jeg blei så irritert for at jeg ikke hadde pose i lomma akkurat da!

Hansjohan på sin side hadde også lagt merke til Kari Helene.

– Det var vel fordi jeg også hadde hund. Og så passet jeg hunden til en felles bekjent. Det var slik vi møttes, forteller hun.

Nå har de vært sammen i tjue år. Valper er det også blitt. Om ikke 101 av dem.