Fant tunge metalltenner over huset

– Det var disse bitene som tydeligvis lagde klikkelydene som nesten fikk meg til å klikke, sier Grete Løvsjø Rohde.

Klikk, klikk, klikk

I midten av mai hadde NRK en sak om støyen som plaget naboene som bor under Breviksbrua, som i over ett år nå atter skal fungere som motorvei mellom Oslo og Sørlandet. Opp mot 30.000 biler daglig passerer her.

Noen titall meter opp i lufta, hver gang en bil passerte i det nordgående feltet, hørtes en klikkelyd. Et smell. Det sier kabom og pang og dunk.

I mai måtte Rohde bruke hørselsvern når hun var ute i hagen, og om nettene ble hun vekket av støy.

Hva som kan skje med et menneske dersom det blir truffet, kan man jo bare tenke seg. Grete Løvsjø Rohde / NRK

Arrogant

– Jeg opplever Statens vegvesen som arrogante. De har ikke virket velvillig innstilt for dem som er plaget av lydene, sa Rohde i mai på vegne av de ni husstandene på området Strømtangen i den lille byen Brevik.

Og seksjonsleder Eivind Gurholt svarte NRK slik:

– Jeg er ikke så optimistisk på om det er noe å gjøre, men vi skal gå en runde på det.

Nå er mai omme og vi er tilbake i nåtiden, altså første uke i juni. Det Rohde holder i hendene på bildet øverst i denne saken, er løse metallbiter fra Breviksbrua.

NRK har ikke klart å få kommentar fra Gurholt til denne saken.

Knekt metalltann fra Breviksbrua. De som bor under brua frykter for tilstanden dens. Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Knekte tenner

– Den ene veier 3,9 kilo, den andre 2,6, sier Rohde.

Til TA forklarer overingeniør Morten Henning Jensen i Statens vegvesen hva som har skjedd:

– På alle bruer er det fuger som ekspanderer og trekker seg sammen under forskjellige temperaturforhold. I disse fugene er det metalltenner og det er en av disse tennene som har knekt, sier han til TA.

Han mener at slike skader ikke er uvanlige, og at de kan oppstå som følge av økt belastning.

Frykt

Bitene fant Rohde liggende på fortauet oppe på Breviksbrua 2. pinsedag. Etter å ha tenkt seg om etter å ha funnet bitene, tok hun dem med seg hjem.

– Det var jo en frykt for at noen skulle finne på å kaste dem ned fra brua, sier hun.

– Hva som kan skje med et menneske dersom det blir truffet, kan man jo bare tenke seg.

NRK får opplyst at vegvesenet vil utbedre feilen på Breviksbrua natt til onsdag neste uke.