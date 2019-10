Fant tarmbakterier i vannflasker i barnehage

Mariken Lia Stålesen sender ikke med barna drikkeflasker i barnehagen. Hun er overbevist om at skitne flasker kan gjøre barna syke.

– Uansett om du har merkelapp på flaska, vil barna låne hverandres flasker. Da deler de spytt og bakterier, sier hun.

Tvillingene Thale og Nova Stålesen drikker av kopp istedet for flaske. – Det er små grep som forhindrer spredning av smitte, mener mor, Mariken Lia Stålesen. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Disse bakteriene bør ikke finnes i drikkevann

På oppdrag fra NRK analyserte laboratoriet Synlab i Porsgrunn åtte tilfeldige drikkeflasker fra en barnehage.

Flaskene var brukt av barna over fire dager.

– Vi fant kimtall, koliforme bakterier og e.coli. Det ble påvist noe på alle flaskene. E.coli var det kun på én av dem, forklarer fagkonsulent og rådgiver i Synlab, Camilla Melfald.

Laboratoriet kontrollerer blant annet kommunalt drikkevann og private brønner. Melfald er klar på at bakteriene som er funnet på flaskene ikke bør finnes i drikkevann.

– Hvis dette var funn i drikkevannet ditt hjemme, hadde du fått melding fra kommunen om å koke vannet.

Analysen Synlab gjorde av drikkeflaskene påviste både tarmbakterier og mikroorganismer i vannet. Foto: Synlab Porsgrunn

Foreldrene må vaske

I mange barnehager har foreldrene ansvar for barnas drikkeflasker. Flaskene tas med i barnehagen på mandag og hjem for vasking på fredag. Personalet i barnehagen skyller dem og fyller nytt vann daglig.

Det betyr at flaskene blir i barnehagen hele uka, uten å bli vasket. Med mindre foreldrene selv ønsker å vaske den oftere.

Styrer i Brevik barnehage, Liv Kirsti Jørgensen, synes denne ordningen fungerer bra for dem.

Hun innser at flaskene kan være en smittekilde, men sier at daglig vask av alle flasker er tidkrevende for personalet.

– Hos oss er det foreldrene som tar ansvaret for drikkeflaskene. Vi sørger for alt annet. Det er også for å lette ressursbruken vår.

Barnehagen setter ofte drikkeflasker i en boks, og gir barna vann når de er tørste. Flaskene tas også med når avdelingen skal ut på tur. Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Bør vaskes daglig

Mattilsynet er ikke overrasket over at vannflaskene til barnehagebarna inneholder mange bakterier.

– Generelt bør drikkeflasker vaskes hver dag i en oppvaskmaskin med skylletemperatur på over 60 grader, sier seniorinspektør i Mattilssynet, Lisbeth Pettersen.

Firebarnsmoren Mariken Lia Stålesen mener barna hennes har holdt seg friske etter at hun kuttet ut vannflasker i barnehagen.

Hun bryr seg ikke om folk synes hun er hysterisk.

– Ingen ønsker sykdom. Jeg håper at alle barnehager som ikke har gode nok rutiner, endrer praksis for å hindre smittespredning.