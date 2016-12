Fant denne i magen på torsken

Da hobbyfisker Marius Sætersdal nylig var på fisketur utenfor Skagerrak-kysten fikk han seg en stor overraskelse.

– Jeg pleier ikke å åpne magen på torsken, men jeg syntes ikke den virket frisk og bestemte meg derfor for å gjøre det. Først skjønte jeg ikke hva det var, men da jeg skjønte at det var plastikk ble jeg ganske kvalm. Jeg vet jo at plast i havet har blitt et kjempeproblem, men dette ble en oppvekker, sier han.

Marin forsøpling er et økende problem og flere har tatt til orde for å forby mikroplast etter at en fersk studie avdekket flere tilfeller av plast i magen på fisk langs norskekysten.

Men sjelden har det blitt funnet så store biter som den som ble funnet av Kragerøfiskeren nylig.

– Et gigantisk dyreplageri

Marinbiolog og fagrådgiver i Naturvernforbundet, Per-Erik Schulze, er fortvilet over situasjonen.

– Det er ganske sjokkerende når jeg ser bilder av en liten torsk på kysten, svømme rundt med et halvt drikkebeger i magen. Det er hard plast, skarpe kanter og den fisken var ikke frisk i det hele tatt. Dette er bare toppen av isfjellet. Det er gigantisk dyreplageri, sier marinbiolog og fagrådgiver i Naturvernforbundet, Per-Erik Schulze.

Marinbiolog Per-Erik Schultze er fagrådgiver i Naturvernforbundet. Han blei sjokkert da han så plastbiten. Foto: Jo Straube

Han kjenner også til tilfeller der trålere har funnet ølbokser i magen på fisk og er spesielt bekymret for all plasten som driver på sjøen.

– Langs Telemarkskysten har vi rundt 10 plastbiter som driver i land hver dag på 100 meter strand, fortsetter han. Marinbiologen mener vi ikke vet nok om hvor mye som ender som fiskemat og hvor helsefarlig det kan være å spise slik fisk.

Juletorsken kan være helsefarlig

– Det er en bekymring, sier han

– Hvilke helseeffekter kan det få?

– Det vet vi ikke så mye om, men det er i tilfelle snikende effekter. De klassiske miljøgifteffektene er jo på immunforsvar, på reproduksjon og på hormonsystem. Snikende effekter som kommer over tid.

Også Kragerøfiskeren er bekymret for utviklingen.

– Jeg er kjempebekymret. Plastavfall har en lang nedbrytningstid og det er så store mengder. En ting er at vi må passe på hvor vi gjør av søpla, men det viktigste er å produsere mindre søppel. Mengden må ned, sier han og oppfordrer matvareprodusentene til å tenke nytt når det gjelder emballasje.

– Det bør være mulig å kjøpe flere varer i løsvekt, sier han.

– Spøker det for juletorsken?

– Nei da, jeg har ikke mistet helt lysten på fisk, men jeg kommer nok til å åpne magesekken oftere når jeg får fisk nå, man mister jo litt lysten når man finner plast, innrømmer han.