Aust-Telemark tingrett får høre om oppveksten til mannen som i dag er tiltalt for drapet på Frode Sanni 3. desember 2016. 23-åringen brukte kniv og øks da han drepte Sanni og skilte hodet hans fra kroppen.

I dag er dag to av de tre dagene som er satt av til rettssaken.

Moren beskriver en lite sosial gutt i oppveksten. Han fikk diagnosen Asperger i 10-årsalderen. Det er en utviklingsforstyrrelse som gjør det vanskelig å være sosial. I går fortalte tiltalte sjøl at han var en ensom ulv. Han har få venner og er lite sammen med andre utenom jobben.

Hun forteller om en sønn som alltid stiller opp og aldri sier nei. Diagnosen gjør at han har problemer med å forstå ironi. Han kan misforstå ting folk sier, men det har ikke ført til noen utbrudd tidligere.

– Han forandra personlighet etter at han begynte med steroider. Ble mer irritert og fikk mer angst.

Redd han kunne bli hissig

23-åringen lovte mora at han skulle slutte. Hun tok kontakt med legen hans fordi hun ikke likte at han tok steroidene. Moren var redd han skulle bli hissig. Han fortalte om konflikten med Frode Sanni og om pengene 42-åringen skyldte ham.

Sønnen begynte med selvskading på denne tida. Han forklarte det med at han hadde smerte inne i seg. Den fysiske smerten var bedre enn en psykisk smerte.

Hun forteller at han reagerer veldig hvis han blir urettferdig behandla. Han liker ikke å bli holdt for narr eller at noen ikke holder avtaler. Sønnen følte seg krenka da han ikke fikk betalt for jobben han hadde gjort for Frode Sanni.

– Han følte at han ikke ble tatt på alvor og ble gjort narr av i dette tilfellet, sier hun.

Den drapstiltalte samla på kniver og sverd. Hun hadde ikke inntrykk av at han skulle bruke dem.

– Ufattelig

Drapsdagen snakka hun med sønnen på telefonen bare en halvtimes tid før han drepte Frode Sanni. Hun oppfatter at han er glad og fornøyd.

Moren trodde ikke det var sant da hun fikk en telefon om at noen var drept på Maxbo og at sønnen var involvert. En politimann bekreftet dette da hun kjørte til Maxbo. Han ville ikke si hvem som var drept, men den første hun tenkte på, var Frode Sanni.

– Det var helt ufattelig at han kunne ha drept et menneske.

Hun mener dette kunne vært unngått hvis leger eller psykologer hadde klart å gi ham innsikt i diagnosen hans. Da hadde han kanskje skjønt at han kunne oppfatte ting feil.