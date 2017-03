Falsk svømmehall-nyhet førte til trusler

– Det er ille at det som er en god nyhet om en ny svømmehall, blir vridd om til konspiratorisk tull om islam, og fører til hatske meldinger og alvorlige trusler, sier ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss.

Truslene som har kommet til ansatte i administrasjonen på e-post har blitt meldt til politiet. Det var TA som først omtalte saken.

Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss synes det er ille at falske nyheter fører til trusler mot kommunens ansatte. Foto: Anne Lognvik / NRK

Det var fredag forrige uke NRK kunne fortelle at man i den nye svømmehallen i Porsgrunn må dusje med klærne på.

Dette skal være vanlig i blant annet Nederland, og skal gi både lavere kostnader og økt sikkerhet for dem som bruker anlegget.

Vridd på saken

Det er nettstedet frieord.no som har sitert NRK i saken, men har lagd sin egen nyhet, der de melder at «Porsgrunn får halal-sertifisert svømmehall».

Ingressen i saken antyder også at årsaken til at man har valgt en løsning der man skal dusje med klærne på, er at man vil tilpasse seg islam.

– Dette er selvsagt bare tull. Dette er konspirasjonsteorier som noen forstyrrede personer har fått for seg, sier Kåss.

Kåss sier det er tekniske årsaker til at kommunen har valgt å utforme svømmehallen på den måten den har gjort. At saken blir vridd på, og at den fører til trusler mot kommunalt ansatte, synes Kåss er trist.

– Derfor er jeg glad for at politiet er inne i saken. Det er ikke bra at rykter og konspirasjoner uten rot i virkeligheten sirkulerer på nettet og på sosiale medier.

Tar avstand

Frieord.no sin versjon av saken er kommentert og delt flere hundre ganger fra facebookgruppen «Vi som støtter Sylvi Listhaug». Gruppen har over 38 000 følgere. Sylvi Listhaug er i permisjon, men hennes personlige rådgiver Espen Teigen reagerer på det som har skjedd.

Personlig rådgiver for Sylvi Listhaug, Espen Teigen reagerer på at statsrådens navn er brukt i en facebookgruppe som sprer falske nyheter. Foto: Fpu

– Å spre falske nyheter er uansett ikke akseptabelt, og jeg vil oppfordre alle til å være kritiske til det de leser. Når dette fører til trusler har det gått over stokk og stein, og dette er noe vi tar sterkt avstand fra, skriver Teigen i en e-post til NRK.

Han understreker at gruppen ikke har noe med Sylvi Listhaug sin offisielle facebookside og gjøre, og skriver at hvem som helst kan opprette facebookgrupper og ytre nær sagt hva som helst.

– Dette er nok dessverre en del av virkeligheten i sosiale medier, og vi kan ikke stanse det. Vi vil oppfordre alle til å diskutere saklig og ikke rote med fakta, avslutter Teigen.