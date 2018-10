Politiet meldte om hendelsen på Twitter onsdag ettermiddag.

Ikke en trussel

Ifølge politiets innsatsleder på stedet, Åsmund Sanda, var det snakk om en skarp granat.

Innsatsleder Åsmund Sanda Foto: Sigrid Sørumgård Botheim

– Slike granater er svært ustabile. Derfor tok vi ingen sjanser, og valgte å evakuere bygningen umiddelbart, sier han til NRK.

Det er ikke mistanke om at mannen ønsket å true noen.

– Han har kommet over granaten og noen lysraketter, altså militært utstyr. Dette ønsket han å overlate til politiet slik at vi kunne håndtere det videre, opplyser han.

– Var folk på stedet i fare?

– Nei, ikke slik situasjonen utviklet seg, men slike håndgranater er ekstremt ustabile, og derfor tok vi ingen sjanser, sier Sanda.

Eksplosivet er sikret på forsvarlig måte etter veiledning fra bombegruppa. Forsvaret vil hente granaten i ettertid

Sanda oppfordrer folk om å ta kontakt med politiet om man kommer over eksplosiver, og ikke levere det inn selv.

Måtte forlate lokalene

Daniel Larsen var i ferd med å skrive en anmeldelse inne på politistasjonen, da han observerte at en mann leverte en bøtte i skranken.

Daniel Larsen var på politistasjonen for å levere inn en anmeldelse da en mann leverte inn en håndgranat i ekspedisjonen. Foto: Sigrid Sørumgård Botheim

Like etter fikk han og de andre som var til stede beskjed om å evakuere stasjonen umiddelbart.

På vei ut overhørte han den eldre mannen som leverte bøtta informere om at det dreide seg om en håndgranat han hadde funnet.

Larsen er tilfreds med informasjonen han og de andre fikk på utsiden av bygningen.

– Dette var udramatisk for vår del. Vi fikk beskjed om at det dreide seg om et sprenglegeme, og at brannvesenet sto parat om nødvendig, understreker han.