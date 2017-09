Etterforsker nettovergrepssak

Politiet på Hønefoss etterforsker en overgrepssak på nett hvor flere jenter fra Telemark er blant ofrene, skriver Varden. En mann er varetektsfengslet, siktet for å stå bak overgrepene som skal ha skjedd over flere år og frem til juni. Minst 27 jenter er utsatt for overgrep.