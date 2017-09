Vil nå sluttspill

Gjerpen har ambisjoner om å havne blant de 8 beste i Eliteserien i håndball for kvinner i år, og nå et eventuelt sluttspill. Det sier Gjerpen-spiller, Dorthe Groa. Gjerpen åpner borte mot Molde til søndag, og Groa sier de reiser opp dit for å vinne.