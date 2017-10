Ett felt stengt på E134

Ett skritt nærmere ny brannstasjon

I Nome er man nå ett skritt nærmere en ny brannstasjon, etter at de i forrige uke ble enige om tegningene for ny stasjon. Brannsjef Svein Ove Kåsa i Midt-Telemark brann og redning sier til TA at han er utålmodig på videre fremdrift.