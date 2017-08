– Veldig fint! Jeg burde sikkert gått opp, men jeg har ikke god nok tid til det nå, men får gjøre det en annen gang.

Det sa statsministeren da hun kom ut av heisen like ved turistforeningens hytte på toppen.

Underveis hadde hun fått oppleve Gaustabanen som anlegg, og også kjørt kongeheisen. Det er en egen liten heis som ikke vanlige folk får bruke, men som har plass til to. Den kjørte Erna.

– Fantastisk! Tenk at de har bygget dette langt inne i fjellet og rett opp, og med alle de ulike teknikkene, og til slutt nesten en heis. Det er spennende å se.

– Nå er dette søsteren til den gamle Fløybanen – får du litt hjemlengsel?

– Forskjellen på Fløybanen er at da får du utsikten mens du kjører. Her må du gå ut og få utsikten etterpå, så det er et litt annet konsept, men det er fantastisk begge deler.

Turistguide: – Noen vil gå til Gaustatoppen i bikini og slippers

Forventer rekordår

Turisme i fjellet i Norge er mer populært enn noensinne. Folk sprer seg også utover flere fjellområder, og det er flere turisthytter enn før.

Den Norske Turistforening forventer et rekordår på Gaustatoppen. De regner med 125 000 besøkende i løpet av sesongen og at 65 000 kommer til å reise med Gaustabanen.

Tinn kommune har som mål at 200 000 mennesker årlig skal besøke Gaustatoppen om tre år.

Statsminister Erna Solberg var flankert av Berit Kjøll, styreleder i DNT, og Jon Atle Holmberg, daglig leder i DNT Telemark, på turen opp. Foto: Guro Lilledal Andersen

Vel inne på Gaustahytta blir Erna Solberg orientert om de rekordhøye tallene for fjellturismen dette året her.

– Jeg tror dette er helt i tiden. Jeg opplever at folk ønsker å gå i naturen og være i Norge i ferien, og at utlendinger liker å oppleve norsk natur, bruke kroppen og kanskje oppleve mer ro enn på mange andre typer ferie.

Fjellet ikke risikofritt

Den økte bruken av fjellet legger større press på naturen, og det er et stort behov for å begrense slitasjen på stiene, forberede parkeringsmulighetene samt fjerne søppel og øke sikkerheten. For å bøte på de største utfordringene vedtok regjeringen i vår å bevilge 7,5 millioner kroner til Nasjonale turstier.

Statsministeren sier det må tilrettelegges og sørges for at fjellene blir tatt vare på.

– Vi er derfor opptatt av å vedlikeholde stiene, men vi må også fortelle de som ikke er så fjellvante at det ikke er risikofritt å gå i fjellene, slik som på Trolltunga. Det er derfor gjort en del investeringer for hindre at det blir så mange redningsaksjoner, sier Erna Solberg.