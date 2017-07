Erna lover Torbjørn ministerjobb

– Vi har tenkt å vinne valget, og da kommer Torbjørn til å fortsette i regjering, slår statsminister Erna Solberg (H) fast.

Torbjørn Røe Isaksen (H) tok søndag imot Solberg hjemme i hagen i Porsgrunn. Der serverte Isaksen vafler, fra pose, til flere av Høyres profilerte telemarkspolitikere.

Isaksen har tidligere sagt fra om at han ikke ønsker å ta en ny periode på Stortinget, den nyheten var ikke bare bare å servere statsministeren.

Erna: – Torbjørn kan fortsatt bli Høyre-leder en dag

Røe Isaksen tar ikke gjenvalg

– Ærlig arbeid

– Torbjørn fortalte at han ville prøve seg på litt andre ting i livet, dersom han ikke fortsetter i regjering. Han sa også at han har lyst til å fortsette med politikk, men ikke fra stortingsplass, sier statsminister Erna Solberg.

Solberg sier hun skjønner at når man har vært leder av Unge Høyre og heltidspolitiker siden 2004, kan man ha et ønske om å gjøre noe annet.

HAR TENKT Å VINNE: Vi har tenkt å vinne valget, og da kommer Torbjørn til å fortsette i regjering, sier statsminister Erna Solberg (H). Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

– Jeg skjønner jo at man i perioder kan ha lyst til å forsøke seg på andre ting, og se om man kan få seg ærlig arbeid et sted, sier statsministeren.

Må kunne ta en pause

– Men jeg håper at han kommer frem til at politikken er mer spennende, og at han kommer raskt tilbake. Og blir vi gjenvalgt, vil vi fortsatt ha Torbjørn i regjering, sier hun.

Solberg tror ikke Torbjørn Røe Isaksen er tapt for politikken. Snarere må også politikerne lære seg at det går an å ta en pause, sier hun og trekker frem Marit Arnstad som eksempel. Men for at Isaksen ikke skal forsvinne etter valget, er det én ting som er viktig for statsministeren.

– Nå må folk huske at dersom de fremdeles ønsker Torbjørn med i politikken, så må de i hvert fall stemme på Høyre denne gangen. Det er avgjørende dersom vi skal ha ham sittende i regjering.