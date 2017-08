Er Eli din kvinne på tinget?

Fødselsår: 1974

Bosted: Kviteseid

Yrke: Rektor ved Kviteseid kulturskole og selvstendig næringsdrivende, utdannet gullsmed

Familie: Gift, to barn

Politisk karriere: Lokalpolitiker for Venstre siden 2003. Har sittet i kommunestyret, kommunens to hovedutvalg og er leder for «Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne»

Kilde: venstre.no