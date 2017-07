En smak av engelsk overklasse

BOBLENDE DRIKKE: Vinkelner Wojchiech skjenker sjampanjen på det store bordet i hagen. Foto: Robert Hansen / NRK

Stramme servitører fyller langbordet med kaker, frukt, te og sjampanje. Rundt omkring på plenen konverserer damer i store hatter og flotte kjoler.

– Oh my dear, its teatime!

Gentlemennene har på seg sommerdress og stråhatter. Noen slår et slag krokket. Andre henter seg mat og drikke som skal nytes i skyggen på den store terrassen.

Det kunne vært en scene fra Downton Abbey. Men nei. Dette er tidenes første utendørs engelske tea party på den fantastiske plenen utenfor Dalen hotell.

BUGNENDE BORD: Damer i flotte hatter og kjoler kan velge mellom kaker, frukt, te og sjampanje. Foto: Robert Hansen / NRK

Gjest på eget hotell

GJEST PÅ EGET HOTELL: Direktør Malin Jernberg koser se på sitt eget engelske tea party. Foto: Robert Hansen / NRK

Hotelldirektør Malin Jernberg elsker jobben sin. Men akkurat i dag er også hun gjest.

– Det er "jätteskönt" å være gjest på sitt eget hotell. Åhhh, for en strålende dag, sier Jernberg mens hun fyller tallerkenen med småkaker i solskinnet.

Det meste stemmer for Dalen hotell for tiden. Hotellet er flere ganger kåret til Norges beste. Det er viktig å skille seg ut fra kjedehotellene og tilby unike opplevelser, mener hotelldirektøren.

– På et eventyrhotell må vi finne på masse eventyr. Et engelsk tea party passer perfekt her hos oss. Vi har hatt teatime innendørs i mange år, men dette er det første store utendørs teapartyet på Dalen hotell, sier hun.

HØYE HATTER: Elisabeth Vindbo fra Kristiansand elsker de engelske tradisjonene og nyter livet med te og sjampanje på Dalen hotell. Foto: Robert Hansen / NRK

Flott opplevelse

100 personer har fått billetter til dette eksklusive prøvearrangementet. Det er både hotellgjester og fastboende som smiler i kapp med sola. De føler at de er med i en engelsk film der Hugh Grant når som helst kan dukke opp.

Rundt noen bord på terrassen sitter en blid gjeng fra Kristiansand.

– Vi er gjester på hotellet for å få med oss dette. Vi storkoser oss med engelske tradisjoner og nydelig te. Engelskmenn er så gode på tradisjoner, selskap og fine klær. Dette en flott opplevelse, sier Elisabeth Vindbo under sin store blå hatt.

ENGLISH TEA: Mer engelsk blir det ikke. Foto: Robert Hansen / NRK

Blide, lokale damer

Nede på plenen sitter seks godt voksne damer og nipper til te og spiser småkaker. Praten går livlig under de store hattene. Alle bor på Dalen, og er innom for å få en liten smak av den store verden.

– Vi er faktisk ganske ofte her på hotellet. Det har blitt en viktig møteplass. Før følte vi nok at vi ikke passet inn her, men den nye direktøren har åpnet dørene på en helt annen måte for lokalbefolkningen. Det synes vi er veldig flott, sier damene.