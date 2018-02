– Du kan ta statsborgerprøven eller samfunnskunnskapsprøven på norsk så mange ganger du vil, men utgangspunktet er at klarer du ikke prøven, kan du ikke bli borger i Norge, sier direktør Gina Lund i Kompetanse Norge.

Kravet om å ta en prøve for å bli norsk statsborger ble innført i januar i fjor. Siden den gang er det avlagt over 6000 prøver. Ferske tall viser at nesten 30 prosent av prøvene ikke ble godkjent.

Usikker på resultatet

Kompetanse Norge-direktøren sier det er for tidlig å vite hvorfor nesten en av tre stryker på prøven.

– Vi vet heller ikke om det er et godt resultat. Vi har gjort det som er mulig innenfor den tidsrammen vi har hatt til disposisjon. Faglig sett mener vi prøven er så god som vi kunne lage den på den tiden, sier hun.

Gina Lund ønsker å se nøyere på resultatet av prøvene. Foto: Terje Heiestad / Vox

For å kunne søke om norsk statsborgerskap må du bestå enten Statsborgerprøven eller samfunnskunnskapsprøven på norsk. Førstnevnte er en flervalgsprøve med 32 spørsmål og varer i maksimalt en time. Hver oppgave har tre svaralternativer med ett riktig svar. For at kandidaten skal få bestått må man svare riktig på 24 av de 32 oppgavene.

Siden konsekvensene ved å ikke bestå prøven er så stor, ser Kompetanse Norge nå på hvilke spørsmål som flest ikke klarer, og hvorfor utfallet blir som det blir.

– Vi mener alt kan bli bedre. Det er første gang denne prøven er blitt laget. At kun 71 prosent av prøvene ble bestått tar vi til etterretning, sier Lund.

Mange vil bli norske statsborgere

Anne Ragnhild Kjær Sti forteller at mange ønsket å ta prøvene i fjor. Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

– Stortinget har bestemt at for å bli norsk statsborger skal du ha et minimum av forståelse for det samfunnet du ønsker å bli en statsborger i, sier undervisningsinspektør Anne Ragnhild Kjær Sti ved voksenopplæringen i Skien.

Hun forteller at det har vært et påtrykk for å ta prøvene, som arrangeres fire ganger i året. Ifølge Sti velger de fleste å ta samfunnskunnskapsprøven, selv om det er den vanskeligste av de to.

Klarar du testen?

Prøvene dekker samme pensum og liknende temaer, men statsborgerprøven har et enklere språk.

Som statsborger har du flere rettigheter enn hvis du bare har oppholdstillatelse, blant annet kan du stemme ved stortingsvalg.