Emilie (16): – Det kunne gått skikkelig ille

– Vi var to personer på hver vår hest. Jeg hørte det kom en bil bak oss, og ventet på at den skulle sette ned farten. Det gjorde den ikke. Den kjørte forbi i høy hastighet, samtidig som en av passasjerene veivet ut av vinduet med en telefon med musikk, forteller Aaheim.

– Stygg situasjon

SIKKER HEST: Emilie Aaheim er glad hun red på det hun kaller en 99 prosent trafikksikker hest. – Jeg er veldig trygg på henne, men man kan aldri vite hundre prosent, legger hun til. Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Hun opplevde hendelsen som skremmende, og tør nesten ikke tenke på hva som kunne skjedd dersom dyrene hadde blitt skremt.

– Det var gjerde på den ene siden, og bil på den andre. Hvis hestene hadde blitt redde, hadde vi enten gått gjennom gjerdet eller havnet foran bilen. Hvis vi hadde blitt påkjørt, er det ikke sikkert vi hadde vært her i dag, sier 16-åringen.

Aaheim la ut dette Facebook-innlegget etter hendelsen:

– Respektløst

Aaheim er ikke alene om å oppleve slike situasjoner. I en undersøkelse med 6 000 spurte personer svarer 1 000 av dem at de har vært utsatt for en ulykke med hest i trafikken. Over halvparten sier de har vært ute for, eller kjenner noen som har vært ute for nestenulykker.

Elin Tufte eier stallen der Aaheim har hesten sin. Hun har også opplevd lignende hendelser.

– Mannen min var ute med to av våre hester. Datteren vår satt på den ene. Det kom en bilist kjørende forbi i full fart, og vedkommende holdt på kjøre dem rett ned. Vi anmeldte saken, forteller hun.

SAMME OPPLEVELSE: Stalleiere Elin Tufte er skremt av hendelsen, men ikke overrasket. Hun og mannen har selv opplevd noe lignende. Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Tufte og Aaheim tror at de som ikke viser hensyn til hest i trafikken ikke tenker over konsekvensene.

– Hest er et stort dyr som kan gjøre mye skade. Ikke bare på rytter og hest, men på bil og bilfører også, sier Tufte.

– Vi skal jo dele veien. Derfor er det respektløst å sette folk i fare, istedenfor å senke farten og vise hensyn, legger Aaheim til.

Hest = kjøretøy

KLARE REGLER: Trafikkoordinator Dag Thomassen hos politiet i Telemark sier at alle som ferdes i trafikken skal ferdes på en slik måte at det ikke oppstår fare. Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Som bilist kan det hende du lurer på hva en hest har i trafikken å gjøre. Reglene vil kanskje overraske deg.

– Hest er ansett som et kjøretøy. I trafikken må en hest befinne seg der kjøretøy kan ferdes, forklarer trafikkoordinator Dag Thomassen hos politiet i Telemark.

Bør man som bilist likevel ta mer hensyn om man kjører forbi en hest enn om man kjører forbi en bil?

– Absolutt. Hest er et levende dyr. Selv om rytteren skal ha kontroll på hesten, vet man aldri hva en den kan finne på, sier Thomassen.

– Alvorlig

Lensmann i Nome, Rollef Bergan, sier at politiet ser alvorlig på slike saker.

– Bevisst skremming av dyr kan skape farlige situasjoner. Skadepotensialet er stort for både personer, dyr og biler, sier han.

– Vi ber om at de som opplever slike ting tar kontakt med politiet. Vi ønsker å finne ut av hvem som står bak, legger han til.

Emilie Aaheim vet foreløpig ikke om hun vil gå videre med saken.

– Det viktigste er å si ifra at dette ikke er greit. Jeg håper neste gang noen ser en hest i trafikken, så vil de senke farten og ta hensyn, avslutter hun.