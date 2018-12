Godteridebatten har engasjert barn og foreldre over hele landet.

Over 20.000 barn, de fleste mellom 8 og 12 år, har gitt sin stemme i en spørreundersøkelse som NRK Super har gjort på nett.

Får en liten godtepose

Et stort flertall av barna støtter rektoren som innførte forbud mot medbragt godteri. De vil ha samme ordning på sin skole.

– Dette er helt fantastisk, sier rektor ved Lunde barneskole, Line Refsdal.

Hele 12. 640 barn svarte at de ønsker samme ordning som på Lunde barneskole.

Det var hun som for sju år siden innførte ordningen ved skolen. Hun orket ikke å se på at noen elever kom med bæreposer med søtsaker, mens andre kom tomhendte.

– Svarene fra barna viser at de har en bevisthet på ting som vi voksne kanskje undervurderer. Det er flott å høre at de forstår poenget med ordningen. Det er å hindre at noen føler seg utenfor, sier Refsdal.

Elevene ved Lunde barneskole får alle en godtepose til rundt femten kroner på siste skoledag før jul. Den kan inneholde en sjokolade, kjærlighet på pinne og en karamell. I svarometeret til NRK Super svarer hele 86 prosent med tommelen opp til at skolen skal betale for godteriet, slik at alle får like mye.

Foto: Tom Ole Buaas

– Tror du dette kan bli en trend over hele landet?

– Det hadde jo vært veldig fint hvis det kunne bli sånn, sier Refsdal, som mener at skolene har et stort ansvar for å unngå at noen føler seg utenfor.

– God løsning

Shawkat Dado spiser i utgangspunktet bare godteri i helgen, men regner med at det kanskje blir litt godteri på juleavslutningen også. Han synes løsningen ved Lunde skole er god.

– Jeg synes det er fint at alle får likt om det skal være godteri på skolen, sier sjetteklassingen fra Skien, mens han tar en ekstra kikk på utvalget av søtsaker i butikken.