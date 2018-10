Holla 10-årige skole på Ulefoss i Telemark har opplevd at elever gjør hærverk ved å løsne sykkelhjul på andres sykler som står parkert.

– Hjulet falt av

Erlend Lindalen Nilsen går i sjuende klasse på skolen. Han har selv opplevd at hjulet på sykkelen har løsnet under sykling.

HJULET FALT AV: Erlend Lindalen Nilsen opplevde at sykkelhjulet falt av sykkelen på vei hjem fra skolen. Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

– Jeg var på vei hjem fra skolen, og plutselig falt hjulet av. Da det skjedde, trodde jeg det var noe galt med sykkelen. Når jeg hører om det som har skjedd nå, lurer jeg jo på om det var noen som gjorde hærverk på min sykkel også, sier han.

– Jeg sa ifra til mamma om det som hadde skjedd, og hun sa at jeg må sjekke hjulene på sykkelen min når jeg skal til og fra skolen, legger han til.

Vil be politiet om hjelp

I forrige uke var en elev ved skolen ute for en sykkelulykke.

– Det er usikkert om ulykken skjedde som følge av hærverk, men skolen har likevel valgt å gå bredt ut med informasjon om hendelsen til ansatte, elever og foresatte, sier rektor Anne Lindgren.

Hun forteller at skolen vil gjøre sitt for at noe slikt ikke skjer igjen, og bekrefter at skolen vil kontakte politiet for hjelp i denne saken.

– Vi vil be politiet komme til skolen for å fortelle om de fatale konsekvensene en slik spøk kan få, sier hun.

Ber alle sjekke syklene

Skolen ber dem som vet noe om sykkelhærverket om å si ifra, men advarer samtidig mot å spre rykter.

I tillegg ber de alle om å sjekke syklene sine før de sykler til og fra skolen, men også ellers.

– Hvis dette skjer i skoletida, kan det like gjerne skje ved fotballbanen, ved kinoen eller andre steder barna ferdes med sykkel på fritida, sier inspektør Anette Nagelhus ved Holla 10-årige skole.

– Vi ber alle elevene om å sjekke syklene sine. I tillegg setter vi inn ekstra inspeksjon i området ved sykkelparkeringen, legger hun til.

Inspektøren og rektor håper at de ved å fortelle om det som har skjedd kan unngå at slikt hærverk skjer i framtida, både i eget nærmiljø og ellers i landet.

TAS PÅ ALVOR: Kontaktlærer Maria Halland og inspektør Anette Nagelhus sier det var viktig for skolens ledelse å ta grep da de fikk vite om hærverket. Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

– Livsfarlig

Erlend Lindalen Nilsen synes ikke noe om at noen elever gjør hærverk på denne måten.

– Det er ikke noe greit. Det er nok ment som en spøk, men så har det gått altfor langt, sier han.

Rektoren er enig.

– Jeg tror ikke elevene som har gjort dette har tenkt over de alvorlige konsekvensene det kan få. Kanskje det er ment som en spøk, men det kan rett og slett være livsfarlig, sier hun.