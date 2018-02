Elbillading kan knele strømnettet

– Kapasiteten i nettet kan bli for liten, sier Ivan Schytte, avdelingsleder for måling og tilkobling i Skagerak Nett.

Han sier de fleste klarer seg med 10 og 16 ampere, men allerede over 20 ampere må de gjøre en vurdering av nettilgangen.

Men folk vil helst ha 32 ampere, sier John Egil Færaas, serviceleder hos Elektro 4.

John Egil Færaas i Elektro 4 sier kundene aller helst vil ha installert de kraftigste laderne hjemme. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– De ønsker raskest mulig lading til bilene sine nå som de kommer med lengre rekkevidde.

Men også han tviler på om folk kan regne med å få dette framover.

Strømnettet kan klare å levere strøm til 1,5 millioner elbiler i 2030, viser beregninger NVE har utført. Men forutsetningen for at ladingen skal kunne skje smertefritt, er at mange av bilene lades om natten, når øvrig forbruk er lavt.

Les også: Nå selges brukte elbiler med stort overskudd

Kan oppstå lokale problemer

Å lade elbiler hjemme med hele 32 ampere, er ikke mulig overalt i alle husholdninger, sier Rolf Erlend Grundt, sivilingeniør nettutvikling i Agder Energi Nett.

Rolf Erlend Grundt i Agder Energi Nett sier kraftige hjemmeladere for elbiler kan gi skjeve spenninger for både den som lader og også naboene. Foto: privat

– Noen steder i nettet tåler man det, andre steder går det ikke uten at nettet forsterkes.

– Hvis alle i et boligområde kjøper elbil og lader med 32 ampere, vil dette være det dobbelte av strømmen de vanligvis bruker. Da kan det hende at kablene i den gata må graves opp og at transformatoren må byttes.

Les også: Elbileiere får styrket rett til lading i sameie og borettslag

Blir som fire nye panelovner

Verst er det hvis en bor langt unna nærmeste nettstasjon. Allerede mellom 200 og 300 meter begynner nettet å bli svakt. Tykkelsen på kabelen inn til huset spiller også en rolle.

Mange hus er heller ikke dimensjonert for kraftige hjemmeladere.

– Slik ser en utbrent stikkontakt ut etter at folk har lada elbilen sin, sier John Egil Færås.

– Dersom du setter elbilen på lading med 32 ampere i et hus du normalt har tre panelovner på om vinteren, tilsvarer det nesten fire nye tilleggsovner på 2000 watt hver.

Han sier strømnettet fint kan tåle lading fra åtte til 13 ampere gjennom natta. Men over det kan det bli trøbbel.

– Hvis en stor mengde elbiler lader opp til 13–16 ampere, vil summen av disse også nærme seg en kapasitetsgrense på nettet, sier Grundt.

– Hva må gjøres hvis det blir stadig flere kraftigere ladere hjemme hos folk?

– Da må strømnettet forsterkes med mer høyspentnett og lavspentnett og transformatorer. Bare her i Agder ville det koste over åtte milliarder kroner.

Offentlige ladestasjoner

Han mener vi må se til Tyskland der det bygges opp offentlige ladestasjoner. Spesielt gjelder dette biler med stadig lengre rekkevidde.

– Vi må bygge offentlige ladestasjoner med hurtigladere hvor en fyller strøm slik en tanker bensin eller diesel. Det tror jeg politikerne legger opp til, sier Grundt.