Elba klar søndag?

Odd håper Elba Rashani skal bli klar til kampen mot Sogndal søndag. I går ble det klart at fotballspilleren går fra Rosenborg til Odd, og kontrakten er på tre og et halvt år. Direktør Einar Håndlykken i Odd sier at Rashani vil styrke angrepsspillet deres.