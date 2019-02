Ekskludert Frp-er skreiv under på teieplikt

Vibeke-Emilie Abrahamsen bekreftar fredag ettermiddag at ho har signert det mykje omtala teiepliktdokumentet.

– Eg kjem ikkje til å stille på møtet fredag kveld, seier ho til NRK.

Frp-politikaren understrekar at ho ikkje er presset til å skrive under på at ho vil fjerne alle dokument om saka.

Abrahamsen seier til VG at ho no reknar med å vere valbar og blir gjenopptatt som medlem i Framstegspartiet. Det er ikkje sikkert.

Har ikkje fått erklæringa

Statssekretær Thorleif Fluer Vikre leder nominasjonsmøtet i Bamble.

Han fekk e-posten frå Abrahamsen 16.52, og seier at Abrahamsen etter hans meining ikkje er valbar, ettersom organisasjonsutvalet fekk e-posten der ho signerer tausheitserklæringa etter arbeidstid.

Fylkesleiar i Vestfold og Telemark Frp, Frode Hestnes, seier i kveld til NRK at han har mottatt ein e-post frå Abrahamsen, men at det ikkje låg ved ei signert erklæring om å teie vedlagt i denne e-posten. Fleire av organisasjonsutvalets medlemmer har gått gjennom dokumenta.

Han oppgir vidare at dei har orientert Abrahamsen om at erklæringa ikkje er mottatt.

– Dersom vi hadde fått signal frå Abrahamsen om at ho ville signere ei teieplikt i løpet av dagen, hadde vi gjort så mykje vi kunne for å vere i beredskap for å behandle saka i utvalet. Det fekk vi ikkje, seier han til NRK.

Blei ekskludert etter Njåstad-lekkasje

Onsdag blei det kjent at Abrahamsen, som var leiar i Bamble Frp, blei midlertidig ekskludert frå partiet.

Framstegspartiets nominasjonsmøte i Bamble rådhus. Foto: Kurt Inge Dale

Ifylgje organisasjonsutvalet i Frp skjedde det fordi ho ikkje ville signere ei erklæring om teieplikt som gjaldt sensitiv informasjon om varslar om seksuell trakassering i partiet.

Denne sensitive informasjonen har ho fått av tidlegare leiar i Frps organisasjonsutval, Helge André Njåstad, som trekte seg frå alle partiverv då lekkasjen hans til Abrahamsen blei kjent.

Abrahamsen seier ho aldri har delt noko av informasjonen vidare.

Begge partar seier dei har prøvd å møtast

Abrahamsen fekk frist til 6. februar klokka 16 med å skrive under og sende dokumentet om teieplikt på e-post til organisasjonsutvalet. Ho svarte då på sms ein time før fristen gjekk ut at ho ynskte at det skulle skje i eit fysisk møte, men personen i organisasjonsutvalet som sms-en blei sendt til seier den aldri kom fram.

Etter dette var det ikkje kontakt mellom partane før 12. februar, men heller ikkje då blei det avtalt noko møte.

Begge partar – både Abrahamsen og fleire partitoppar i Frp – seier dei har prøvd fleire gonger å få til fysiske møte for å skrive under erklæringa, men at motparten har avlyst kvar gong.

Stroken frå nominasjonslista

I kveld er det nominasjonsmøte i Bamble Frp. Der var Abrahamsen foreslått på 3.-plass, men blei stroken frå lista då ho blei ekskludert.

Bamble rådhus, der nominasjonsmøtet til Bamble FRP haldast fredag kveld. Foto: Kurt Inge Dale

Frode Hestnes, medlem i organisasjonsutvalet og leiar i Vestfold og Telemark Frp, kunne ikkje love at dei får behandla saka om å trekkje tilbake eksklusjonen raskt nok til at Abrahamsen kan kome inn att på lista i kveldens møte.

– Me har ikkje fått signal frå henne om at «no kjem eg til å signere» som gjer at me står i alarmberedskap til å behandle saka, sa Hestnes fredag ettermiddag.

Frykta å bli teia i hel

Abrahamsen sa til NRK i går at ho frykta opplevinga hennar av varslarsakene kom til å bli teia i hel. Derfor ville ho ikkje skrive under på dokumentet utan å gi sin versjon av heile saka.

– Eg vil at det skal ligge ved ei forklaring, slik at dei ikkje kan la vere å ta tak i det, og hive det under teppet, seier ho.

Torsdag kveld gjekk nestleiar Sylvi Listhaug ut og sa at partiet har brukt mange månader på å få Abrahamsen til å signere, fordi dei ynskte at ho skulle halde fram i partiet.

– Ho har fått tid på seg til å skrive under, men det har ho ikkje gjort, og då er det dessverre slik saka enda, sa Listhaug.