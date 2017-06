Eksamensoppgave ble lokalhistorisk musikkverk

I et studio på Notodden sitter fem studenter og finpusser på eksamensoppgaven de har jobbet med siden tidlig i vår.

– Det er bare små justeringer på lyd som gjenstår nå, sier gitarist Alf Langrind, som sammen med medstudentene stirrer inn i dataskjermen.

De er enige om at noen lydnivåer er litt for høye, og diskuterer hvor mye de skal stille opp og ned.

Låt om lokal antihelt

De fem studentene NRK møter denne dagen er alle elever ved Rytmisk musikk og studioarbeid ved Høgskolen i Sør-Øst-Norge avdeling Notodden. Dette er ei linje med 15 studiepoeng og kun én skoledag i uka, men det har ikke vært realiteten for disse fem.

– Overhodet ikke. Vi har omtrent bodd her i skolens studio de siste månedene, sier vokalist Heidi Kvalholm Blåsmo.

Låten de har skrevet har elementer av blues, norsk folkemusikk, trønderrock og keltisk musikk. Teksten handler om en lokal antihelt.

– Vi var alle enige om at vi ville synge på norsk, og at vi ville at teksten skulle ta utgangspunkt i en lokal historie, sier vokalist Elisabeth Moen Petterson.

– Vi hadde noen tøffe riff som vi jobbet ut ifra, og vi mente at det passet godt med en litt tøff historie. Og hva er vel bedre da enn historien om mestertyven fra Heddal, Murukleiven, tenkte vi, fortsetter hun.

– Han var en fant og tjuv som opererte på slutten av 1700 og begynnelsen av 1800-tallet, men han var også litt som Robin Hood. Han stjal fra de rike og ga til de fattige, legger Kvalholm Blåsmo til.

STUDIOARBEID: Den ivrige gjengen har brukt mye tid i skolens studio. Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Opptrer på Byfesten

Gjengen er så fornøyde med resultatet at de vil gi ut låten som en singel.

– Vi kan ikke la denne muligheten gå fra oss, så dette blir en singel. Vi har snakket mye om Little Stevens blues school her på Notodden, og vi har veldig lyst til å støtte den. Derfor skal inntektene fra salget av låten vår gå til denne skolen, sier Heidi Kvalholm Blåsmo.

Eksamensprosjektet ender i en grand finale på Byfesten på Notodden lørdag.

– Det blir veldig spennende. Det er jo aldri godt å vite hvordan man blir mottatt, men vi håper på stormende jubel og stor applaus, avslutter Elisabeth Moen Petterson.