E18 open for fri trafikk

E18 mellom Kragerø og Arendal er no opna for fri trafikk. Store nedbørmengder og flaum var årsak til at vegen var stengt fram til klokka 0330 natt til i dag. Stian Molteberg ved Vegtrafikksentralen seier at det ikkje er meldt om andre problem på vegane i Telemark.