Dugnad for ny badestrand på Skotfoss

– For meg handler det om sikkerheten til barna, samt å fremme lokal næringslivsvirksomhet, forteller Kasper M. de Thurah.

Kasper M. de Thurah og Cathrine Gundersen ønsker å bygge strand og gang- og sykkelsti i Skotfoss.

Stort engasjement

Planene har skapt stort engasjement på Facebook, og om lag 30 % av Skotfoss sin befolkning har blitt medlem av Facebookgruppen "Skotfoss strand og brygge" der planene diskuteres.

–I går hadde vi prosjektets første oppstartsmøte og vi ser at dette er ønskelig fra mange av beboerne, forteller Gundersen.

Cathrine Gundersen og Kasper M. de Thurah skal realisere drømmen om å gi bydelen en badestrand. Foto: Kristine Koslung / NRK

Gundersen og Thurah peker på at det lenge har vært ønskelig å bygge ny gang- og sykkelsti for skolebarna, og mener at dette kan være en gylden mulighet til å gjøre området attraktivt, samt skape flere arbeidsplasser.

– Hvis vi klarer å øke tilstrømningen av mennesker til stranda, så kan vi også øke næringslivsvirksomheten i området rundt, forteller Kasper M. de Thurah.

Slik ser vika ut i dag. Foto: Cathrine Gundersen / privat

Badestranda skal ligge i vika mellom Skotfoss kirke og bussholdeplassen ved sluseanlegget Løveid. Vika er et området som passeres av turistene som ferdes med M/S Victoria i Telemarkskanalen.

– Vi ser for oss at dette kan bli et sted der turister ønsker å tilbringe tid, der barna våre kan tilbringe varme sommerdager, og der ungdommene kan spille volleyball, forteller Thurah.

Vil bruke lokale aktører

Thurah og Gundersen vil bruke lokale aktører under restaureringen og oppbyggingen av fremtidsplanene. Gjennom det store engasjementet på sosiale medier og i lokalsamfunnet på Skotfoss ser de også for seg at lokale bedrifter vil bidra med finansieringen av badestranden i samarbeid med Telemark fylkeskommune.

– Dugnadsarbeidet starter allerede om kort tid, og da vil vi sammen med flere begynne å rydde vekk alt av søppel og skrot som ligger i vika, sier Gundersen.

Nå ønsker de at politikerne skal ta kontakt.

– Vi håper de slenger seg på og ser både behovet og støtten vi får fra lokalsamfunnet på Skotfoss, forteller Kasper M. de Thurah.

