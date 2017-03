Den seks år gamle guten som falt i Falkumelva i Skien søndag, er død. En fem år gammal gut er utanfor livsfare, opplyser politiet.

Guten blei bekrefta død litt etter klokka 19 måndag, opplyser politiet i Telemark.

– Det er guten som blei henta opp frå elva sist som blei erklært død, seier operasjonsleiar Odne Røilid ved Sør-Øst politidistrikt, avdeling Telemark til NRK.

Lite informasjon om det som skjedde

Gutane på fem og seks år blei floge til Oslo universitetssjukehus søndag kveld med livstruande skader.

Politiet har lite informasjon om kva som skjedde då dei to gutane falt i Falkumelva søndag.

Politistasjonssjef Annie Sandersen ved Grenland politistasjon har bekrefta overfor NTB at det var ein fire år gammal kamerat av dei som varsla sin far om at dei to andre gutane låg i det kalde vatnet.

Den eine av gutane blei plukket opp av ein kajakkpadlar, mens den andre blei henta opp av redningsdykkarar.

