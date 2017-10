Droppet alkoholen, lever ut guttedrømmen som cowboy

Arne Ronny Svensson (59) fra Porsgrunn har vært superinteressert i cowboylivet siden han var en ung gutt. Han leste alt av Morgan Kane, og studerte kart over det ville vesten.

Fikk jobb som cowboy, men ...

De fleste på hans alder vokste av seg cowboyinteressen. Men ikke Arne Ronny. Han var oppslukt.

17 år gammel søkte han etter cowboyjobb i en annonse i New York Times, og like etterpå fikk han tilbud om jobb som cowboy på Cox Ranch i Nebraska!

FIKK JOBB: Som 17-åring fikk Arne Ronny jobb som cowboy i Nebraska. Men han kunne ikke dra. Foto: Privat

– Men dessverre kunne jeg ikke dra, fordi min mor ble alvorlig syk og døde. Da knakk jeg sammen, og måtte droppe USA-planene.

Alkoholen tok overhånd

Etter dette fikk Arne Ronny et tøft liv. Alle pengene gikk med til drikking og festing. Han fortsatte å drømme om cowboylivet ved å gjøre stua om til en saloon og gjennom flere amerikanske biler. Men hele tiden hadde han et stort savn etter det ekte ville vesten.

EGEN SALOON: 59-åringen har egen saloon i stua i Porsgrunn. Men nå er innholdet i flaskene byttet ut. Foto: Robert Hansen / NRK

– Alkoholen hadde grepet på meg i flere tiår. Men for fire år siden sa jeg stopp. Da sluttet jeg å drikke øl, og spriten i flaskene i saloonen ble byttet ut med sjampanjebrus. Siden den gangen har jeg ikke rørt en dråpe alkohol!

Det skulle forandre livet hans.

Kom fram etter 41 år

– Tidligere var det bare en drøm å komme til Nebraska. Men når jeg ikke drakk klarte jeg å spare opp nok penger til å realisere guttedrømmen min. I august i fjor kom jeg endelig til den ranchen jeg fikk jobb på som 17-åring. 41 år etterpå!

ENDELIG! Etter 41 år møtte Arne Ronny mannen som en gang ville ansette ham. Foto: Privat

Der ble han møtt av mannen som en gang ville ansatte ham, Marvin Cox. Det ble noen fantastiske uker på prærien i Nebraska. Ranchen var på størrelse med en vanlig norsk kommune.

– Egentlig skulle jeg bo på et motell, men Marvin ville heller at jeg skulle bo på ranchen. Og så fikk jeg en ordentlig cowboyhatt av ham.

Skulle dratt før

Det var rart for Arne Ronny å komme til Cox Ranch. Det var som å komme hjem.

– Jeg angrer på at jeg ikke reiste dit da jeg var 17 år. Da hadde jeg hatt et helt annerledes liv. Det var veldig hardt for meg å reise derifra igjen.

EKTE COWBOY: Det er her på prærien jeg hører hjemme, sier Arne Ronny. Foto: Privat

Arne Ronny har nå vært på tre turer til USA det siste året. Nå i oktober er han over dammen for å hilse på en Facebook-venn som tidligere har jobbet som veipolitimann, såkalt state trooper.

– Det passer jo bra, for jeg kjører jo sheriffbil her i Porsgrunn!