Dropper restplasser til Syden – sommeren er jo her!

Det er stille og rolig nå, bekrefter Stine Hommedal, reisekonsulent ved Feriesenteret Herkules i Skien.

Utenfor Herkules er det glovarmt sommervær, mens inne går kjøpesenterets aircondition for fullt. Det er noen kunder som kommer innom, heldigvis for butikkene. Og noen av dem gjør det for å sikre seg en tur til utlandet.

Stine Hommedal ved Feriesenteret Herkules i Skien sier at det nå er mulig å gjøre Syden-kupp for sensommeren. Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

Varme eller opplevelser og minner

– Det å komme seg vekk er for mange en del av ferien, det er ikke bare varmen folk er ute etter, sier Hommedal.

Mange nordmenn kan nok skrive under på det – det er opplevelser og minner vi lever på. Og feriefølelsen får vi kanskje bedre av å ikke måtte rydde i hverdagsrotet, vaske klær, ta ut av oppvaskmaskinen eller lage sittegropen i sofaen på stua – som du burde støvsuge – enda dypere.

– Salget frem til sommeren har vært stort, og det er jo på grunn av somrene som har vært. Det har også ført til at det er færre restplasser å selge. Men det går an å få seg en tur på kort varsel, sier Hommedal.

– Vi gir ikke bort turer til 19 kroner, men du får deg en fin ferieuke i Syden på kort varsel for noen tusenlapper.

Hos Tui kan du nå få åttedagers opphold med fly og hotell til flere steder i Hellas og Spania fra 1448 kr per person.

Det er færre restplasser i år fordi mange har bestilt tidlig, sier Nora Aspengren i TUI. Foto: Pressefoto

Færre plasser

Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig i TUI, sier også at sommeren i år har vært bedre booket enn i fjor, fordi det er booket tidlig. Det har ført at det er færre restplasser tilgjengelig.

– Det er sikkert fordi vi hadde en så kald vinter. Da tenkte mange at de måtte sikre seg litt varme for sommeren. Og når det har vært så godt vær, så ser vi spesielt at det er færre som hopper på reisene i siste minutt, sier Aspengren.

Hun er ikke overrasket over at restplassene står urørt når det er varmere her enn i Syden.

– Vi har mange barnefamilier som reiser med oss, og da er jo feriene gjerne knyttet til ferier i barnehager og skoler. De bestiller gjerne tidlig – og det lønner seg jo også.

Folk avbestiller ikke reisene fordi det er varmt hjemme, sier Siri Røhr-Staff i Ving. Foto: Pressefoto / Ving

Ingen avbestiller

– Folk avbestiller ikke reisene fordi det er varmt hjemme. Det er ikke bare sol og varme folk reiser for å oppleve, sier infosjef Siri Røhr-Staff i Ving.

Utfordringen når sommeren blir lang og varm, er også hos Ving at salget av restplasser går tregere enn vanlig.

– Det som er kult for forbrukerne er at man kan få veldig billig ferie. Har man ferie til overs nå, kan man gjøre gode kupp i august og september, sier Røhr-Staff.

På ving sine nettsteder kan du blant annet få et åttedagers opphold med fly og hotell på Mallorca, Spania til 3695 kr per person. Eller til Thassos i Hellas til 2595 kr per person for hotellopphold og fly.

