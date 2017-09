Dronningen tok guiden i skole

Middelalderkirken ved Norsjø i Nome er en av de eldste og best bevarte steinkirkene her i landet. I forbindelse med 800 års jubileet var dronning Sonja hedersgjest søndag. Ann Cathrin Haugland Andersen hadde æren av å vise dronningen rundt.

Romnes kirke er utsmykket med vakre kalkmalerier. Andersen har alltid fortalt besøkende om hvor sjeldne disse er. Søndag fikk hun vite at de ikke er helt unike.

– Da vi snakket om kalkmaleriene som er på veggene her inne, sa jeg at det var spesielt i Norge. Men, da sa hun at det på Vestlandet er flere kirker som har samme type kalkmalerier på veggene, sier Andersen.

Hun ler litt over at hun ikke var klar over dette.

– Sånn sett så lærte jeg noe også da, sier hun og ler.

BLOMSTERBARN: Morad Salim Ismail og Emma Hellekås møtte han dronning Sonja før festgudstjenesten i Holla kirke. Foto: Anne Lognvik / NRK

Hjem til røttene

Dronningen synes det var viktig å være tilstede under jubileet i dag.

– Det er selvfølgelig veldig viktig med disse kirkejubileene. 800 år er en lang tid, og vi har ikke mange av dem heller. Jeg er veldig heldig som fikk lov til å se Romnes kirke, sier dronning Sonja.

Dronningen synes det er spesielt hyggelig å komme til Telemark og Ulefoss.

– Dette området som er vel kjent for Bandakkanalen, Norsjø, Ulefoss Jernverk og sagbruk. Og selvfølgelig også fordi jeg har noen røtter her i distriktet.

– Hva betyr røtter?

– Det betyr jo at man føler noe for det å komme tilbake og se hvor ens tidligere aner har vært og bodd og opplevd verden, sier Sonja.

Dronningen forteller at foreldrene flyttet til Skien og videre til Oslo, det samme gjorde besteforeldrene, slik at det ikke var mange igjen som hun kunne besøke som ung.

– Så derfor har jeg vel egentlig et ganske stort tomrom, sier dronning Sonja.

– Kjenner dronningen seg litt som telemarking?

– Ja, ser du ikke det, svarer Sonja kontant og peker smilende på bunaden fra Øst-Telemark.