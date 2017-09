Ber om mildest mulig straff

Forsvareren til 23-åringen som er tiltalt for drapet på Frode Sanni på Notodden i fjor, Morten Furuholmen ber om at klienten får mildest mulig straff.Han er enig i at klienten skal få en straff, men mener forvaring er feil i dette tilfellet. Dom i saken kommer 28. september.