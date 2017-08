Drømmestudiet glapp etter papirrot

I høst skulle Hannah Pedersen (18) starte på et nytt kapittel som student ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Alt var på plass helt til svaret fra samordna opptak tikket inn. Der fikk hun beskjed om at hun ikke var kvalifisert på grunn av manglende dokumenter.

– Jeg brast ut i tårer og var helt fra meg, forteller hun.

Pedersen har hørt at snittet for å komme inn på studiet var 4,1. Med et snitt på 4,6 skulle det dermed ikke vært noe problem å få plass, men drømmen om å bli sykepleier må nå vente i minst et år.

– Jeg hadde jo kommet inn, det er det som er så kjedelig. Hadde jeg ikke kommet inn på grunn av karakterene hadde det vært greit. Men når jeg finner ut at jeg ligger godt over snittet, så blir jeg irritert, sier 18-åringen.

Syk på eksamen

Hannah var syk og måtte derfor ta eksamen senere. Hun leverte legeerklæring til den videregående skolen hun gikk på og spurte om det var noe hun skulle gjøre i forhold til høgskolen.

– Jeg fikk beskjed om at, nei, det var det ikke. Etter en stund fikk jeg varsler fra samordnet opptak. Da kontaktet jeg skolen og de sa at papirene ikke var sendt ut ennå, forteller hun.

Hun trodde derfor skolen hadde sendt de nødvendige papirene til samordnet opptak, men det hadde ikke skjedd.

Dårlig kommunikasjon

Fylkesopplæringssjef Helge Galdal mener problemene skyldes dårlig kommunikasjon. Foto: Anne Lognvik

NRK har vært i kontakt med skolen, som henviser videre til fylkesopplæringssjef Helge Galdal. Han synes saken er beklagelig og mener det hele skyldes dårlig kommunikasjon.

– Det som er spesielt her er at Hannah manglet en eksamen. Dermed har hun ikke et fullverdig vitnemål og hun er da selv ansvarlig for å sørge for at den rette informasjonen blir ettersendt, sier han.

Galdal vil gjerne hjelpe, og mener mulighetene fortsatt kan være der for Hannah. Selv er Hannah usikker etter å ha sett på restplassene.

Tvangsfriår

– Det var ikke en eneste restplass på sykepleie i hele Norge, sier Pedersen.

18-åringen vurderer å jobbe, men det er ikke det hun egentlig ønsker. Hun vil lære mer og komme i gang med karrieren som sykepleier.

– Hvis det ikke går, så blir det å ta et tvangsfriår da, sier hun.