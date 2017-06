– Ei grusom røyksky slo ut, og der kom vi hoppende ut i mikrofonene og startet ... Lukk opp din hjertedør og la solens skinn.

Knut "Sputnik" Storbukås forteller om den gangen han spilte i Telenor Arena for 24 000 publikummere.

– Hele taket letta, fortsetter Sputnik.

Drangedølen mimrer tilbake til da damene hoppet i taket og sto i kø for å møte idolet sitt. Foto: Øystein Økter / NRK

Nå mottar den kjente Drangedølen 130 000 kroner fra Drangedal kommune til å asfaltere innkjørselen foran Sputnikmuseet.

Turistattraksjon

– Sputnik er den mest kjente Drangedølen og har vært det i lang tid. Så vidt jeg vet så har aldri kommunen brukt penger på museet, men det er en attraksjon, forteller ordfører i Drangedal kommune Tor Peder Lohne.

NRK kan ikke bekrefte eller avkrefte om ordføreren har Sputninktruse, men han har definitivt vokst opp i Sputnikland.

– Jeg husker jo spesielt godt fra jeg var liten, denne karen som kjørte rundt med en rakett, han som kjørte lastebil og som dreiv med maskiner. Jeg hadde et veldig godt forhold til sputnik i barndommen, forteller Lohne.

Vi var med da næringslivsutvalget inspiserte at pengene ble brukt fornuftig. Foto: Øystein Økter / NRK

130 000 kroner har de fått av kommunen til asfaltering, og det er nok ikke så vanlig å motta næringslivspenger til å asfaltere foran eget hus, men det er rett mener politikere og byrokrater i Drangedal.

En nødvendighet for videre drift

Da vi spurte Sputnik om hva han syntes om tiltaket kommunen har gjort før denne sommerens sesong, blir vi henvendt til sjefen i familien, nemlig kona Vivian.

– Enten så måtte vi gjøre noe, eller så måtte jeg stenge for jeg orket ikke mer. Vi har ganske mange personer med rullator og rullestol her, så det er tungt for meg å vise de rundt, forteller Vivian Storbukås.

Kona Vivian Storbukås ønsker velkommen til årets gjester. Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Museet tar imot flere tusen gjester hver sommer, og det kjente paret forteller om busslast som slippet av flere ganger i uka for å kikke på raketter, instrumenter og bilder fra livet til artisten.

– Vi er veldig glade for dette tiltaket, nå skal alle få komme å se, forteller Vivian Storbukås.

Skilles?

Vivian møtte Sputnik for over 40 år siden, og det tok ikke lang tid før de bestemte seg for å bli samboere.

– Så låten "Skal vi skilles Johanne" er ikke ment for dere?

– En kan aldri vite vet du, sier Vivian med et lurt glis om munnen.

– Nei da, jeg bare tøyser, vi har det fint forsikrer Vivian oss om før hun går inn på museet for å steke vafler til kommende gjester.

