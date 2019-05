Han må også betale erstatning og oppreisning på til sammen nær 1,5 millioner kroner.

Deres felles barn på ett år ble forlatt i leiligheten med sin døde mor.

Mener drapet var planlagt

Retten mener drapet var planlagt, og skjedde under svært skjerpende omstendigheter.

54-åringen skal ha kjørt bil fra Harstad til Oslo, før han satte falske skilt på bilen og kjørte videre til Notodden dagen før drapet skjedde.

Dagen eter oppsøkte han altså Houda Lamsaouri, som senere ble funnet død.

Selv hevdet eksmannen at han aldri hadde tenkt at handlingen hans skulle føre til at ekskona døde. Han har forklart at han dro til Notodden for å samarbeide med barnemoren og for å hjelpe henne i forhold til datteren. Dette ble han altså ikke trodd på i retten.

Straffen er ett år lenger enn det aktor Mari Gjersøe la ned påstand om.

Advokat Marianne Darre-Næss, mannens forsvarer, forteller at 54-åringen tok dommen tungt, og at han anket på stedet.

Hun ønsker foreløpig ikke å kommentere saken utover dette.

– Ekstrem påkjenning

I dommen fra Aust-Telemark tingrett heter det at datteren, som var 17 måneder da moren ble drept, er påført ekstreme påkjenninger for et så lite barn.

«Hun er påført påkjenninger som ligger utover det som normalt må påregnes i slike saker. NN er et svært ungt barn, og har i realiteten mistet begge sine foreldre ved drapet. Hun vil i liten grad ha levende minner om sin mor, og hun må i fremtiden leve med kunnskapen om at faren hennes drepte moren», står det blant annet å lese.

Og selv om retten ikke kunne fastslå at barnet hørte morens dødskamp, og senere fant henne død i trappeoppgangen, kunne det heller ikke utelukkes.

«Hun (rettet fra navnet, journ.anm) har blitt utsatt for ekstreme påkjenninger for et så lite barn, både knyttet til separasjonsangst, redsel i situasjonen, fysiske påkjenninger/dehydrering, samt senere bytte av omsorgsbase. Omstendighetene i saken tilsier at hun vil være sårbar for fremtidige psykiske senskader, og at hun på sikt vil kunne få behov for profesjonell hjelp», står det videre.

Den tidligere ektemannen er også dømt til å betale parets felles datter 764.506 kroner i erstatning for tap av forsørger og 400.000 i oppreisningserstatning.

Han må i tillegg dekke kostnader til transport og gravferd på 57 118 kroner, og oppreisningserstatning til et annet familiemedlem på 200.000.

Turbulent forhold

Det skal ha vært et betent forhold mellom de to, helt siden Houda Lamsaouri kom til Norge i desember 2015. Hun flyttet på krisesenter tre måneder senere. Da var hun gravid. Der ble hun i ti måneder frem til datteren var født.

Flere vitner har beskrevet 54-åringen som sint, aggressiv og skremmende.