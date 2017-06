Dømt for 11 seksuelle overgrep

En 19 år gammel mann fra Grenland ble nylig dømt for å ha skaffet seg seksuell omgang med barn under 18 år i bytte mot penger, snus, røyk eller andre gaver. Majoriteten av overgrepene skjedde da den dømte var under 18 år. Han er dømt til et års ungdomsstraff.