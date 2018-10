Den polske legen, Katarzyna Jachimowicz, ble oppsagt fra jobben som fastlege i Sauherad kommune i Telemark fordi hun nektet å sette inn spiral på kvinner av samvittighetsgrunner.

Oppsigelsen skjedde i 2015 etter at reglene i fastlegeforskriftene ble innskjerpet, slik at fastlegene ikke kunne reservere seg mot å gi prevensjon.

Kommunen må betale erstatning

Fastlegen saksøkte kommunen for usaklig oppsigelse og krevde jobben tilbake, men tapte i tingretten i januar 2017.

I november i fjor kom Agder lagmannsrett fram til at oppsigelsen var ugyldig, men frifant Sauherad kommunen for erstatningsansvar overfor Jachimowicz.

Torsdag sa en enstemmig Høyesterett seg enig i det første punktet, men kom fram til at kommunen er erstatningsansvarlig for tap Jachimowicz har lidd som følge av oppsigelsen.

Torsdagens dom fastsetter ikke noen størrelse på erstatningsbeløpet.

I tillegg må kommunene betale 2,5 millioner kroner i sakskostnader for behandling i tre rettsinstanser.

– Strålende. Det er en full seier. Dette kan føre til endring av fastlegeforskriften, og åpne for at fastleger reservere seg av samvittighetsgrunner, sier Jachimowicz advokat, Håkon Bleken, til NRK.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

– Samvittighetsgrunner er en menneskerett

NRK har foreløpig ikke fått kontakt med Katarzyna Jachimowicz, men i lagmannsretten sa den katolske legen at hun mener samvittighetsgrunner er en menneskerett, og at det er viktig i et moderne demokrati.

– Det er heller ikke faglig relevant for en fastlege å lære seg alle prosedyrer. Jeg kan ikke sette inn spiral, men var den eneste fastlegen ved Sauherad legekontor som ble sagt opp på grunn av det. Det er grovt urettferdig, sa Jachimowicz i lagmannsretten.

Får støtte av kristen legeforening

Den polske legen har fått økonomisk hjelp av Norges Kristelige legeforening og Oslo katolske bispedømme for å kunne prøve saken for rettsapparatet.

Fylkesmannen i Telemark opprettet tilsynssak mot Jachimowicz i februar 2014, og i januar året etter fastslo Helsetilsynet at hun ikke hadde adgang til å reservere seg.

Hun gikk ut i permisjon 1. april 2015 og har siden jobbet som lege ved Sykehuset Telemark.

Kommunen sa opp fastlegeavtalen hennes 3. desember samme år.

I dag jobber Jachimowicz ved Sykehuset Telemark i Skien.