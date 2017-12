Dødsulukke på Gvarv

Ein fotgjengar omkom da han vart påkøyrd av ein bil like aust for Gvarv i Sauherad kommune. Politiet stadfestar at den omkomne er ein mann i 70-åra som budde i Figgjo i Rogaland, men som hadde tilknyting til nærområdet.

– Ambulansen kom raskt til staden, og det var også tilfeldig forbipasserande helsepersonell der som tok hand om fotgjengaren. Etter kort tid vart det stadfesta at han døydde på staden, seier operasjonsleiar Ole Kamben i Sør-Øst politidistrikt.

Føraren av bilen er ein lokal mann i slutten av tenåra. Han er ikkje skadd, og vart avhøyrd på staden. Han har gjeve frå seg rutinemessige prøver, men politiet mistenkjer han ikkje for noko.

Det er for tidleg å seia noko om omstende rundt ulukka.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Tett tåke

Politi og ambulanse rykka ut til ulukka litt etter klokka 18.00 torsdag ettermiddag. Fylkesveg 360 mellom Gvarv og Notodden har vore stengt i lengre tid etter hendinga. Det er tett tåke og dårleg sikt i området.

– Vegvesenet si ulukkesanalysegruppe kom tidleg og dei jobbar der. Området er ganske urørt og trafikken blir omdirigert. Vi har òg eigne kriminalteknikarar på veg for å gjera undersøkingar, seier operasjonsleiar Ole Kamben.