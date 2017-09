Operasjonsleder Jørn Gustav Larsen sier det er gjort et funn av et menneske som er hentet opp av vannet. Han kan ikke bekrefte at det er den savnede som er funnet, men sier ingen andre er savnet i området.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Politiet antar at det er den savnede Hjalmar Johnsen som er funnet i Skienselva.

Letemannskapene avslutter nå søket etter en savnet person etter funnet som ble gjort av en død person ved Langbryggene i Skien. Foto: Anne Lognvik / NRK

Har varslet pårørende

62 år gamle Hjalmar Johnsen har vært savnet siden fredag kveld. Foto: Privat

– Kan du si om dere setter dette i sammenheng med mannen som er savnet?

– Vi har ingen andre som er savnet etter det jeg vet, men jeg vil ikke gå ut med noe utover at det er funnet et menneske, sier operasjonslederen.

Funnet ble gjort i havnebassenget der det er blitt søkt etter 62 år gamle Hjalmar Johnsen.

– Vi har varslet pårørende om at det er gjort et funn, men vi må ha sikker id før jeg kan gå ut med noe sikkert, sier Larsen.

Pågrepet

Tirsdag kveld pågrep politiet i Telemark en 35 år gammel mann fra Skien. Han er siktet for uaktsom forvoldelse av en annens død, opplyste påtaleleder Guro Siljan.

Politiet mener Johnsen kan ha blitt påkjørt av den nå siktede 35-åringen på sykkel i fotgjengerfeltet på Bruene i Skien fredag kveld.

– Vi undersøker nå om Johnsen kan ha havnet i vannet etter påkjørselen, sa politiadvokat Asle Sandnes til NRK onsdag formiddag.

Politiet, sivilforsvaret og mannskaper fra Røde Kors satte i gang en omfattende leteaksjon mandag ettermiddag etter at ingen hadde hatt kontakt med 62-åringen siden fredag.

Innledende fase

Augund Martin Krogh er forsvarer for 35-åringen som er siktet i saken. Foto: Anne Lognvik / NRK

35-åringen skulle vært avhørt i dag, men det er endret etter at politiet fant en avdød person i elva.

– På bakgrunn av funnet politiet har gjort i dag blir avhøret som skulle vært i dag utsatt til i morgen, sier 35-åringens forsvarer, Augund Krogh til Varden.

Forsvarer Augund Martin Krogh vil foreløpig ikke kritisere politiet sin framgangsmåte i saken. Han sier politiet fortsatt er i en innledende fase i etterforskningen.

– Det er ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld og rent faktiske forhold på en ordentlig måte på det nåværende tidspunkt, sier Krogh til NRK.