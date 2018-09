Disse omkom i dødsulykken på Rjukan

Tre kvinner og to menn i 50- og 60-årene omkom da bilen de satt i kjørte inn i en fjellvegg på vei ned fra Gaustatoppen søndag.

Politiet har nå frigitt navnene på dem som omkom.

Flagget henger på halv stang utenfor rådhuset i Kragerø. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Wenche Kise, (f. 1968), Skien

Henning Aabøe Bentsen, (f. 1962), Kragerø

Berit Bjørnsen, (f. 1955), Kragerø

Anne Kristin Isaksen, (f. 1959), Kragerø

Jan Bjørndal, (f. 1955), Kragerø

Navnene blir gjort kjent med samtykke fra familiene til de omkomne.

Mange av Kragerøs innbyggere var mandag samlet på utestedet Stopp en halv i Kragerø. En av de omkomne eide stedet. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Stille i den vanligvis travle havna

Det er veldig stille i Kragerø denne dagen, mye stillere enn vanlig. På et lokalt utested hadde mange pårørende og venner av de omkomne samlet seg.

– Det er helt forferdelig. Alle har en klump i halsen. Mange av oss sier ikke så mye, vi går bare rundt og gir hverandre klemmer, sier Tom Kremer til NRK.

Kunstner og kragerøpatriot Thore Sveberg sier det er en helt spesiell stemning i den lille kystbyen i dag.

– Jeg fikk vite om ulykken i dag tidlig. Og så fikk jeg greie på hvem det var, og alle her kjenner dem. Jeg ble helt satt ut. Jeg har gått rundt i byen, og alle er berørt av dette. Vi skjønner ingenting av det som har skjedd, sier han.

Thore Sveberg sier Kragerø er svært preget av ulykken som kostet fem mennesker livet. Fire av de fem omkomne var fra Kragerø. Foto: Håkon Eliassen / NRK

En by i sorg

Ordfører i Kragerø, Jone Blikra sier dødsulykken preger det lille lokalsamfunnet Kragerø.

Ordfører i Kragerø, Jone Blikra sier hele byen er preget av sorg etter ulykken som krevde fem menneskeliv. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Det er klart at når det er fire personer som samtidig brått blir revet bort i en sånn ulykke, så preger det byen. Kragerø er en liten kommune og en liten by. Jeg kan ikke huske i de årene jeg har bodd her, at vi har hatt en tilsvarende ulykke hvor så mange brått har blitt revet bort samtidig. Det preger alle, sier Blikra.

Han la mandag ut en Facebook-status hvor han skriver at tankene går til de etterlatte. Innlegget er kommentert med hundrevis av hjerter.

Det er lagt ut en kondolanseprotokoll på rådhuset i Kragerø, og kirken i byen holdes åpen i dag. Det flagges også på halv stang.

Kommunen opplyser at Kragerø kirke holder åpent fra klokken 14 til 18 for alle som har behov for en stille stund og for å minnes de som har gått bort. Dersom det er behov, vil kirken holde åpent lenger. Også ansatte i kommunen tilbys hjelp dersom de har behov for

det.

Det er lagt ut kondolanseprotokoll i rådhuset i Kragerø for å minnes de som omkom i ulykken på Rjukan søndag. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Arbeider for å finne årsaken

Bilen, som var en åpen amerikansk veteranbil fra slutten av 50-tallet, var på vei ned fra fjellet da den kjørte ut i den nederste av hårnålssvingene og kjørte inn i en fjellvegg.

Bilen vil bli undersøkt på Notodden trafikkstasjon i løpet av dagen, og politiet jobber videre med å etterforske ulykken.

– I dag jobber vi med å få oversikt over hendelsen, hvem som eventuelt kan ha sett noe, og også vitneavhør av folk som har vært i området da ulykken skjedde, sier politioverbetjent ved Rjukan politistasjon, Robert Strand.