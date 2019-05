Disse artistene hyller Klassequizenvinnerne

Se direkte fra Standebarm skole. Havsun, Peder Elias og Sval har konsert. Agnetesh kommer også! Du trenger javascript for å se video. Se direkte fra Standebarm skole. Havsun, Peder Elias og Sval har konsert. Agnetesh kommer også!

– Det er stort både for oss og resten av bygda. Jeg gleder meg, og tror det blir et minne for mange, sier Sander Eide Aase.

Sammen med Tove Haslum og Torstein Måge utgjorde han laget som vant Klassequizen 2019.

Er du like smart som en tiendeklassing? Her kan du teste dine kunnskaper med spørsmål fra Klassequizen

Tove Haslum, Torstein Måge og Sander Eide Aase fra Strandebarm skole vant Klassequizen i år. Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Stjernespekket sending

Premiesendinga går direkte fra skolens kantine, og blir fullspekket med live musikk og morsomme innslag. Låtskriver og artist Sval kommer sammen med artist og selverklært studionerd Peder Elias. Det er duket for duett fra de to unge stjernene.

Sval Rosenløw Eeg har rukket å slippe mange låter etter at hun vant MGP jr. i 2011. Debutalbumet «Mellom oss» fra 2016 har blitt streamet over 15 millioner ganger. Foto: Sebastian Bergan

Peder Elias er aktuell med låta «Good For You». Foto: Ida Bjørvik

Bergensartisten Havsun kommer også for å fremføre musikk fra sitt elektroniske popunivers. Han skal blant annet fremføre låta «Feel Like That» som ble sluppet forrige uke.

Havsun (Håvard Sundland) har nettopp sluppet låta «Feel Like That» featuring Fred Well. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Sammen med den populære Youtuberen Agnetesh, sørger programleder Martin Holmen for en forrykende sending for vinnerlaget. I tillegg til live opptredener blir det hinderløype, miniquiz og konkurranser. Alle artistene blir også invitert til småprat og intervjuer i morgensendinga.

Martin Holmen leder Endelig Morgen på NRK MP3. Nå tar han med sendinga til Strandebarm. Foto: NRK

Agnete Husebye har over 107.000 følgere på Youtube. Foto: Helene Myhre

Gleder seg

Klassequizvinnerne ser fram til tirsdag, når det braker løs med direktesending og artistopptredener på Strandebarm skole.

Elevene har planlagt å overnatte på skolen natten før den store dagen.

Det har gått litt over en uke siden det ble kjent at det var tiendeklassingene fra den lille ungdomsskolen med bare 59 elever som utklasset 542 andre skoler i årets Klassequiz. De siste dagene har de blitt vant til å bli gjenkjent nesten over alt.

– Det har vært kjempekjekt med mange gratulasjoner fra stolte folk i bygda, sier Torstein Måge.

Nå får de altså besøk av noen av landets største artister, i tillegg til at de kan smykke seg med tittelen landets smarteste tiendeklassinger.