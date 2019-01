NRK sendte direkte onsdag kveld:

Har berørt en hel verden

Studentpresten ønsket velkommen, før artisten Moddi sang to sanger.

Flere fikk anleding til å si noen minneord, deriblant rektor Petter Aasen og instituttleder Anette Bischoff.

Aasen fortalte at de har mottatt hilsener fra både universiteter og studenter i inn og utland før minnestunden.

– Drapene har berørt en hel verden. Vi skal hedre minnet deres ved å løfte frem kunnskapsformidling som en bærebjelke i en demokratisk samfunnsutvikling, sa rektoren til familie, medstudenter og ansatte.

Mistet livet i Marokko

De to kvinnene studerte sammen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) i Bø, og var på ferie i Marokko da de ble drept før jul.

Kvinnene ble funnet i et turområde i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene mandag 17. desember.

Medstudenter og ansatte i Bø holdt to minutters stillhet til minne om de to kvinnene ved studiestart den 7. januar i år, men det er altså onsdag den offisielle minnestunden skal gjennomføres ved USN.

Norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i Marokko før jul. Foto: Privat

Studentene gikk andre året av et bachelorprogram i friluftsliv – «tur- og naturveiledning». Turen til Marokko ble imidlertid gjennomført i privat sammenheng. De to skulle på fjelltur i området.

Maren Ueland ble bisatt i Time kirke på Jæren 21. januar. Venninne og medstudent Louisa Vesterager Jespersen ble bisatt i Danmark 12. januar.

Tenner bål

Under den lukkede seansen fikk studentene god tid til å være sammen.

Mange studenter har tatt turen til minnestunden i Bø onsdag kveld. Foto: Anne Lognvik

– Studentene får anledning til å minnes sine venner ved å dele bilder, spille musikk og holde taler, fortalte instituttleder Anette Bischoff til NRK onsdag ettermiddag.

Etterpå ble alle samlet utenfor inngangspartiet ved studiestedet, der det ble tent to bål til minne om studentene som mistet livet i Marokko.

– Tøff tid

Instituttlederen forteller om en tøff tid, både for studenter og ansatte.

Annette Bischoff, instituttleder ved institutt for Friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge- avdeling Bø. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Mange av studentene hadde nære relasjoner til Maren og Louisa. Det har vært følelsesmessig krevende for oss alle sammen. Samtidig har det vært fint å være samlet, og kunne snakke om veien videre, sier hun til NRK, onsdag ettermiddag.

Det er ca. 150 studenter fordelt over de tre årene studiet varer, og rundt 40 av dem gikk på andreåret sammen med Maren Ueland og Louise Vesterager Jespersen.

– Nå gjør vi det vi kan for å tilrettelegge for at studentene kan gå videre.