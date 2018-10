Etter planen skulle stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold og KrFU-leiar Martine Tønnessen innleie om kvart sitt syn på årsmøte i Telemark onsdag kveld.

Geir Jørgen Bekkevold Foto: Anne Lognvik / NRK

Mens Bekkevold støttar Hareide sitt råd om at KrF bør søke regjeringsmakt med Ap og Sp, meiner Tønnessen at KrF bør inn i dagens regjering.







Men Tønnessen reagerte på at ho som ungdomspartileiar skulle møte ein stortingsrepresentant som i tillegg er frå Telemark.

Onsdag ettermiddag blei det bestemt at Tønnessen blir heime.

Fylkesleiar Erik Næs ønskjer velkomen til det ekstraordinære fylkesårsmøtet. Foto: Julie Anda Hovland / NRK

Strid om kven som skal innleie

Da nestleiar Kjell Ingolf Ropstad takka ja til å besøke årsmøtet i Telemark KrF, greip Knut Arild Hareide inn og sette foten ned.

VG skriv at dei er kjent med at Knut Arild Hareide reagerte sterkt på at Ropstad, utan å informere han, takka ja til å dra på fylkesårsmøtet i Telemark.

Olaug Bollestad Foto: Tom Edvindsen / NRK

No er det i staden nestleiar Olaug Bollestad partileiinga sender for å representere "den blå sida".

Når Olaug drar til Telemark i kveld som einaste frå leiinga bryt ho faktisk det ho sjølv var veldig opptatt av for kort tid sidan. At ingen i leiartrioen fekk lov å reise åleine.

2. nestleiar Olaug Bollestad sa det slik:

– Når vi skal reise rundt nå, så prøver vi å vere sånn at vi er alle tre saman, eller at vi er to frå leiinga samtidig. Det er ikkje sånn at vi skal reise rundt og drive nokon valkamp på kvar vår kant, for avgjerda har vi nå lagt i hendene på organisasjonen og det er dei som skal ta den.

Også stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fekk beskjed om å reise til Bø. Han skal forsøke å overtyde delegatane på årsmøtet om at KrF er best tent med å bli verande i opposisjon.

Telemark skal velje seks delegatar

Hans Fredrik Grøvan Foto: Svein Sundsdal / NRK

Telemark skal velje seks av til saman 190 mandat til landsmøtet, som avgjer saka den 2. november.

Fylkesleiar Erik Næs seier at delegasjonen frå Telemark skal spegle fylkesårsmøtet på den måten at både fleirtalet og mindretalet blir representert på landsmøtet.

– Det er viktig at begge sider blir høyrt. Her kjem nokre til å bli glad og nokre til å bli skuffa. Dei som blir skuffa, vil uansett vere ein stor del av partiet, dei må også bli varetatt.

Det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Telemark tek til klokka 18, og det er venta at resultatet er klart rundt klokka 21 i kveld.

Rekordstort årsmøte

Fylkesårsmøtet på Bø Hotell i kveld blir rekordstort med 79 utsendingar frå alle lokallaga i fylket. Utfallet er uvisst, men det er eit poeng at Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti i denne perioden styrer både Telemark fylke og Skien, som er den største kommunen i Telemark.

I tillegg til å vere leiar i Telemark KrF er Erik Næs varaordførar i Skien.

– Røynslene frå samarbeidet med Arbeidarpartiet i Skien er gode, og det er ei medverkande årsak til at eg ynskjer at partiet mitt søker regjeringsmakt saman med Arbeidarpartiet og Senterpartiet, seier Erik Næs.