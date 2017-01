Diouf klar for Odd

Den senegalesiske angrepsspilleren Pape Paté Diouf (30) er klar for Odd. Det ble klart på en pressekonferanse klubben holdt fredag ettermiddag. Spilleren har signert for ett år.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo er storfornøyd med å ha Diouf tilbake i Odd:

– Vi har jobbet med å få han hit siden november og nå er han klar. Vi var veldig fornøyd med Pape sist gang han var her, sier Fagermo

Kan vinne tittelen med Odd

– Han har litt andre egenskaper enn det de andre vingene våre har. Han er en mer kreativ ving som passer perfekt i vårt 4-3-3 system, forteller Fagermo.

Slik så det ut sist Pape Paté Diouf spilte for Odd. Her har han akkurat scoret mot Aalesund. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Angrepsspilleren var på et suksessfylt låneopphold i Odd i 2015-sesongen hvor Odd forsøkte å gjøre overgangen permanent. Spilleren dro tilbake til Molde, men slet med spilletid i 2016-sesongen. Nå har han signert for Odd igjen etter å ha vært klubbløs og han tror de har gode sjanser kommende sesong.

– Jeg tror vi kan vinne tittelen her. Så jeg føler Odd er et godt valg meg. Odd er et av de beste lagene i Norge, og de spiller god fotball, sier Diouf.

.