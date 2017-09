– Når mamma og jeg skal leke sammen har hun telefonen, og følger ikke med i leken, sier Gulce Keskin.

Hun og de andre elevene i 2. klasse på Buer skole i Skien feller en knallhard dom over foreldrenes mobilbruk.

– Pappa sitter veldig masse på telefonen. Til og med når vi bader, sier Sebastian Stanghov.

– Oi, her ble jeg tatt på senga. Vi har regler om å legge bort telefonen, og prøver å gjøre det på ettermiddagene. Likevel hender det at jeg tar frem mobilen når barna ser på barne-TV, sier Sindre Stanghov, far til Sebastian.

Forsvinner i mobilen

Alle barna kjenner seg igjen i at foreldrene forsvinner bak mobilen, og at det skjer ofte.

– Ja, det kjenner vi igjen. Pappa`n min ser på VG og Facebook.

Sindre Stanghov sier familien har et bevisst forhold til bruk av nettbrett og mobiltelefoner.

– Før leste vi gjerne i en papiravis, nå leser vi alt av nyheter på mobilen. Så jeg mener jo at vi er litt unnskyldt, sier han.

Barna fra 2. klasse på Buer skole i Skien. Bak fra venstre Filip Habla Foss, Gulce Keskin, Sebastian Stanghov. Foran sitter Malin Andersen Lid og Sander Tranberg Johansen. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Foreldre må våkne!

Professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole, Tor Wallin Andreassen

har brukt mye tid på nordmenns mobilvaner. Han mener det er på tide at foreldrene våkner og legger bort telefonen.

– Vi som våre barn er like hektet på mobilen, og lider av det samme suget mot telefonen. Poenget er at barna, i stadig flere rapporter, etterlyser foreldrenes tilstedeværelse. Ikke bare fysisk, men også psykisk. Barna forteller at foreldrene «er her», men likevel ikke er til stede.

Professor Tor Wallin Andreassen sier foreldre må våkne, og dra hodet ut av mobilen. Foto: Norges Handelshøyskole

Professoren sier mobilbruken stadig øker. I snitt åpner vi 150 apper i løpet av en dag.

– Det er ett ord som beskriver det: Økt bruk. Vi ser at det mobilen ofte er det første nordmenn ser på når de våkner om morgenen, og det siste de sier god natt til når de legger seg.

– Vi vil ha mer tid med mamma og pappa

Wallin Andreassen sier foreldre nå må ta grep og lage regler for seg selv, for å sørge for å være mer til stede for barna sine.

– De må lage sine egne tidsperioder, og soner hvor det er mobilfri. Det kan være rundt frokost- og middagsbordet og i helgene hvor de kan dyrke fellesskapet.

For barna er det et enkelt ønske som gjelder; mer tid med foreldrene.

– Vi vil at de skal leke, og bare ha mer tid med oss.