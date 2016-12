Dette er i kjøleskapet ditt om noen år

«Insekter kan fint se ut som vanlig kjøtt i butikkene» Mattis Rogne

Den østlige delen av verden spiser mengder av insekter hver dag, mens her i Norge er det fortsatt ikke vanlig. En av hovedgrunnene kan være at folk forbinder insekter med skadedyr, og ikke som mat, slik man gjør med andre dyr.

– Insekter er best ferske

– Jeg håper å se insekter i ferskvaredisken i butikkene i Norge. Insekter er best ferske, sier Casper.

Han har med sine to kamerater Mattis Rogne og Jarle Krokaas startet selskapet Acheta som selger insekter i Norge.

Må se ut som vanlig mat

De tror nordmenn er klar for å spise krypene, men det må se like attraktivt ut som vanlig mat først.

Dette er en hamburger laget av gresshopper. Foto: klarferdigvisp.no

– Hele insekter, det er en stor "Yuk-faktor". Folk synes det ser ubehagelig ut og tenker kanskje at når man spiser så setter det seg noen bein i tennene eller lignende, sier Mattis.

– Insekter kan fint se ut som vanlig kjøtt i butikkene. Da tror vi folk vil spise det, legger han til.

De mener det er veldig vanskelig for folk å gi fra seg matvanene sine. Det å akseptere at insekter er mat sitter langt inne for mange nordmenn.

– Vi har derfor valgt å kverne opp insektene til mel. På den måten er det mange flere som tør å smake, sier Casper.

Kan selges i butikker om to år

Jarle Krokaas, Casper Martens og Mattis Rogne tror insektene må kuttes opp. Foto: Sondre Tallaksrud

Mattilsynet sier insekter som skal selges som mat må oppfylle alle krav i matloven. Produkter som er laget av insekter er «ny mat» og disse må være forhåndsgodkjent i EØS før de kan omsettes.

Ny mat er produkter som ikke er omsatt innen EØS før mai 1997. Loven gjør det umulig å selge insekter til butikker per dags dato. Før den tid kan det kun selges til sluttforbrukere.

Gutta fra Acheta tror loven vil kunne åpne for salg til butikker fra 2018. Da mener de insekter vil slå ann i Norge mye mer enn det gjør i dag.

– Ja dette er helt klart i kjøleskapet til folk i Norge om noen år, sier Mattis.